Las hermanas Molins Latorre por tres veces y Andrea Salvador son las encargadas de rellenar el cuadro cortesano de la comisión de Antonio Molle, que ahora tratará de rematar el cincuentenario con la incorporación al «hall of fame» de Ana Rondán. Rondán y no Roldán. «¿Cuantas veces se confunden? Yo creo que todas. El apellido Rondán sé que tiene alguna relación con Sagunt y es verdad que es muy frecuente en Latinoamérica». Accederá a las pruebas de la Fonteta con 22 años después de pasar, como tantas falleras de la villa, por tres años de reinado en el barrio. Una comisión a la que fue apuntada siguiendo a sus padres. «Acabaron viniendo a vivir a Mislata y una de mis tías era de esta comisión. Como querían seguir siendo falleros, qué mejor que en un sitio donde ya conocíamos».

Y en la que ocupó, o iba a ocupar bastante joven para lo que es la norma actual, pero siguiendo la costumbre tantas veces aplicada de «serlo a los diez años de ser fallera mayor infantil. Lo había sido en 2010 y quería serlo a los diez años. Pero ya hemos visto que ha sido a los diez y a algunos más».

Los fines de semana, desde hace ya meses, se gana el jornal como dependienta en unos grandes almacenes. Para entendernos, «en el de Pintor Sorolla». Pero sigue puliendo su camino profesional después de, como reconoce, una vida académica «con muchos vaivenes: estudié un bachillerato humanístico, con latín y griego; me fui a un grado superior de Economía, Administración y Finanzas y ahora estoy en Ciencias Sociales». Sustanciada en estar estudiando «Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la UV. Siempre me ha llamado la atención la rama jurídica, todo lo que es el Derecho. Y aunque es muy amplia, descubrí Relaciones Laborales, que tocas muchas ramas del derecho enfocadas al mundo laboral: Del Trabajo, Sindical... en el ámbito privado eres el intermediario de solucionar conflictos históricos entre capital y trabajo. Y en el sector público, como inspectora de trabajo. Me parece una maravilla defender los intereses de los trabajadores y poder corroborar que todo se está haciendo bien».

Maravilloso seguramente para ella y antipática para algún que otro patrón. «No deberían, aunque al inspeccionado no le haga gracia. Una inspección siempre se hace, a la hora de la verdad, por velar por ellos y sus intereses también».

Con Recursos Humanos estaría a un lado del pupitre. Pero en septiembre será ella la sometida a una selección de personal.»Si que estudias psicología y conducta porque te preparan para ser un selecionador de personal. Puedes pensar qué quieres que respondan... nunca se sabe». Pero como bien se sabe, en las Fallas nada es como parece.

