"Creo que aún estaba en shock, esa irrealidad de no saber qué estaba pasando alrededor mío. Y sí: pude verlo. Estaba alquilada en Fallas en frente de la falla, en la finca en la que vive mi presidente, pero como no tenía balcón que diera a la plaza, Pere me dijo que bajara al suyo y lo ví desde allí. Fue triste y silencioso. No fue una cremà: fue una ejecución».

Ariadna Ángeles es la única fallera preseleccionada que vio, a su pesar, una de esas quemas nocturnas de fallas imposibles de desplantar, en los primeros días de pandemia. Era la fallera mayor de Na Jordana. La única de la Sección Especial que decidió mantener sus representantes. «Si, sé que se ha hablado bastante de esto. Mi presidente pensó que para darle seis meses sólo a una fallera mayor, mejor que yo continuara y que esa fallera próxima tuviera todo el año como toca. Y yo estaba encantada de seguir». Lo que sí que ha hecho, de esa manera, es seguir la norma de las comisiones del Carmen y disfrutar de dos fallas de Especial.

En Ariadna, o Ari, todo gira alrededor del mundo fallas y del mundo Na Jordana. Las 24 horas. Está terminando la carrera de ADE «y ya estoy trabajando en una pyme». Más fallera, imposible, el Silu, «dedicada a customización de objetos de regalo, cajas, decoración...» que rige José Vicente, el padre de Nuria Llopis Borrego. «Todas las mañanas, mi lugar de trabajo es la Ciudad del Artista Fallero, en una nave frente a la de Ximo Esteve y la de José Ramón Devís». Precisamente ella fue en 2006 la sucesora en el trono infantil de Na Jordana de Nuria y Carmen Llopis, llamada la primera de ellas en su año a ser fallera mayor infantil de València.

Y más mundo fallas del Carmen: «mi abuelo fue presidente de Marqués de Caro» (la database nos lo ubica hace cuarenta años) y mi padre pasó a Na Jordana porque sus amigos eran de ahí». Su madre cruzó el río desde Vall de Laguar y fueron a converger en el Portal Nou. Nada difícil en este caso, pese a ser una falla del Carmen, porque ahora residen en Arzobispo Fabián y Fuero, justo al otro lado de ese puente en el que presidió hasta dos homenajes a San José de los que organiza su comisión inmediatamente después de Doctor Olóriz el 19 de marzo. «Si me tengo que quedar con un momento, sin duda mi presentación de 2020, cuando todavía éramos felices del todo, y en la que incluso pude actuar, como he hecho desde que tenía dos años». Desde entonces ha seguido «hacia adelante y con una sonrisa». I

ncluso aquel día que «previo a la presentación, hubo un incendio en el inmueble en el que estaba por una pelea en un piso ocupado». Tuvimos que subir por los escombros hasta el sexto piso para comprobar, como así fue, que nada se había visto afectado... incluyendo los trajes».