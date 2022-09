Lara se llama Lara «porque a mi madre le gustaba mucho Doctor Zhivago y me puso el nombre de su protagonista». No Julie, la actriz, sino Lara, Larissa Antipova. Aunque Lara, en las Fallas, con un Moreno y un Morales detrás, está obligada a llevar otro apellido: «la hermana de». ¿Cuesta quitárselo? «Totalmente. Cuesta mucho pero es un orgullo ser «la hermana de». Lo he normalizado porque mi hermana ha sido un referente en el mundo de las fallas, ha sido la cara visible de la fiesta y es normal que todos los que estamos a su alrededor seamos «hermana de», «madre de», «padre de», «cuñado de»...». Para los despistados, de Alicia Moreno Morales, fallera mayor de 2016. «pero sabéis que me gustaba estar en segundo plano».

«A día de hoy, aunque hayan pasado seis años, seguimos intentando asimilar que fue real, que no fue un sueño o una utopía. Fue un año maravilloso, donde conocimos personas maravillosas, tradiciones increíbles... y que vivimos a diez mil revoluciones, pero que no cambiaríamos por nada del mundo».

Lara ha escrito su propia historia los tres últimos años. «Llevaba muchos años queriendo ser fallera mayor, pero cuando me lo pudiera financiar yo. Y fue el año que me tocaba». En Doctor Álvaro López. «La falla que está a menos de un minuto andando desde casa y a la que nos apuntamos en su día por cercanía y por conocidos de mis padres». De las de tres años. «De cara al 22, sin saber cómo iban a ser las de septiembre, dijimos que nos gustaría seguir viviendo el sueño para que fuera lo más completo posible. Con presentaciones de compañeras, la Senyera del Marítim, la ofrenda marinera... lo propusimos a la falla y nos lo concedieron. La consecuencia es que hemos tenido dos fallas increíbles».

Y que tuvieron como preludio uno de esos episodios de película: cuando su pareja, el día de su presentación, hincó la rodilla ante ella pidiéndole el matrimonio recientemente celebrado. «Le sigo preguntando cómo fue capaz de montar todo eso, con lo poco parafernálico que es él y lo vergonzosa que soy yo. Escogió el momento perfecto en el lugar perfecto. Recuerdo que se me nubló todo pero sigo pensando que fue un momento mágico... y yo que había quedado con él que la pedida sería un momento íntimo».

A todo eso, Lara es mucho más: Directora de Marketing de una central de compras para almacenes de materiales de construcción. «Un poco largo, ¿no?. Son almacenes especialistas de reformas, etc y mi función es aprovisionarles de herramientas de marketing, ya sea digital, remodelación de exposiciones... para ayudarles a crecer y a posicionarse en su zona» procedente de una Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, especialidad de Marketing.