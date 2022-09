¿Qué hace la falla del pabellón de la Fonteta el día de la Fonteta? «Pues ver el acto en el casal. Aunque no tengamos preseleccionada. Nos interesa y nos gusta. Además, están las del sector, a las que hay que animar...». Y allí se reúnen. También, si al acabar se asoman, verán transitar a los primeros que abandonan el pabellón. Es decir, candidatas que no han salido elegidas, junto con sus familiares y seguidores. Lo que permite a Paula Izquierdo saber que fácil, precisamente fácil, no es. «Sobre todo, además, porque es algo que has deseado siempre. Y has hecho muchas pruebas y crees que lo has hecho bien... yo voy preparada para vivirlo y a ver qué pasa».

No ha tenido suerte Ángel Villena-Pintor Sabater con la elección cortesana. Pero, ¿y si cambian las cosas? Porque, en materia de falla, han cambiado y además con ella al frente. En marzo consiguieron el segundo premio de falla, «lo más alto que hemos conseguido nunca. El mayor de nuestros éxitos, que hemos disfrutado como nunca». Si entra en la corte, el premio sería para la tercera en la saga. «Mi abuelo fue fundador de la comisión como adulto y mi padre como infantil cuando, en 1979, inscribieron la falla. Es la del barrio de mis padres de toda la vida, y aunque ya no vivamos allí, siempre estamos en la falla. Siempre volvemos».

Paula es fallera mayor de tres años y es de las afortunadas que pudo vivir su acto emblemático antes del parón: la nueva «macromascletà manual» en el aparcamiento del pabellón. «La estrenamos en el prefallas de 2020. Pude recibir a Consuelo y su corte, dirigir unas palabras... y disparar yo también». Luego llegó el parón y ahora en marzo pudo recuperar un acto bien diseñado con el que, entre ellos y las fallas amigas, quieren hacerse un hueco en el programa de citas ineludibles.

Y entre los sinsabores de la suspensión, historias de ida y vuelta. «La suspensión me llegó cuando estábamos preparando en casa los regalitos a la comisión de la cena de fallera mayor. Lo recuerdo como una noche que no recomiendo a nadie. Incluso mi hermano, que llevaba el cátering del ayuntamiento, recibió un mensaje de que se lo anulaban, pero no quiso decir nada hasta que se consumó la suspensión». Pero los caminos vuelven y «este año sí que pude entregar los regalos. Ha habido que esperar dos años, pero llegaron». Y como premonición: «cuando me nombraron decidí no poner el año ni en el blusón ni en la parka ni en el polar. Sólo el nombre».

En la vida no fallera sigue haciendo camino. Es Técnico de Educación Infantil: «este año quiero estudiar idiomas y después introducirme en la Logopedia».