Psicología en Instituciones Penitenciarias es una de las vocaciones especialmente originales que se encuentra en el elenco de candidatas a fallera mayor de València. Es lo que persigue Ana González y sabe de lo que habla. «Hice prácticas en Picassent y me quedé de voluntaria en la Pastoral Penitenciaria. Es necesario darle una segunda oportunidad a las personas, conocer por qué ha tenido ese episodio inadecuado y buscarle una reinserción. La labor que hacen los psicólogos es fundamental, dando herramientas de conducta. «Si van a estar diez años en una prisión sin aprender nada, reincidirán». Para ello tendrá que superar una durísima oposición, a pesar de ir ya con el grado y un master de la Universidad Complutense de Madrid en Psicología Clínica Legal y Forense. Si lo logra, evaluará a quien se le debe conceder un segundo o un tercer grado. «Sí, es un trabajo muy criticado y me ha costado mucho debate. Pero hay que conocerlo». Todo el mundo merece una segunda oportunidad. O una tercera, como ella: «me he presentado dos veces ya a la oposición. En la última me quedé a dos centésimas de superar fase. Sé que es muy difícil y que se ofertan muy pocas plazas. Pero aunque ya estoy preparando otro master para tener un Plan B, mi prioridad es ésa. Es mi pasión».

Y entre apuntes y experiencias, Fallas. Su historia puede estar escrita muchas otras veces: «Fui fallera de La Parreta hasta el año 2000, cuando tenía cinco años de edad porque era la falla de toda la vida de mis padres. Entonces nos fuimos a la Avenida Ecuador, donde teníamos ya a una parte de la familia paterna». Le dio tiempo a ser fallera mayor infantil en el año 2006 «y a mi hermana Arantxa ya en 2000, cuando llegamos».

La particularidad empieza con el lugar de residencia. No ya en el Benicalap que ha representado tres años, sino: «en la Ciudad del Artista Fallero, en la calle Amadeo Desfílis». Un artista fallero .

Y en el asunto de preselecciones, la particularidad más absoluta: en casa acumulan hasta tres fontetas previas de su hermana: «estuvo dos veces en la Fonteta en infantiles y una en mayores». Sólo falta ella para intentarlo y, por qué no, derribar ese muro que se les resiste. «Por lo menos, sabemos a lo que nos enfrentamos».

Una joven a la que la ola de calor no le cae de nuevo: siempre hay un momento del año a ver a la familia paterna que vive en la sartén de Andalucía. «Mi padre nació en València, pero siempre intentamos hacer una visita al año a la familia de Andújar. Y lo hacemos en estas fechas».

Repetimos, en Andújar: «Sabemos lo que es pasar calor...». El que no le faltará de los suyos en la Fonteta.