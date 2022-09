"Trabajo en una cadena de tiendas de colchones que es de mis padres». Es demasiado tentador decir que nada mejor que un buen colchón para los sueños de ser fallera mayor o corte de honor. Pero lo que sí que tiene claro Ainhoa Pérez es de las bondades de aquello que le da de comer. «Un buen colchón te ayuda a recuperar todo lo que tienes que recuperar. Y en Fallas, aún con más motivo. Por muy pocas horas que estés, porque las aprovecharás mejor. En un colchón, y en un colchón bueno, mejor aún».

Y ahora viene la explicación de su fábrica de sueños: «Estamos toda la familia. A mi me gusta mucho la fabricación, las materias primas...». Ya puestos, cuñita permitida: «se llama Vital Bed y tenemos ocho tiendas en València. Vendemos marcas, cualquiera de las conocidas del mercado». Y es un negocio familiar. «De momento estamos muy bien complementados porque cada miembro de la familia se dedica a una parte. Por ejemplo, tengo una hermana más pequeña que vamos a enfocarla a la parte de la logística a ver si le gusta».

Ainhoa, por cierto, llegó a través de ensayo-error dejándose los cuernos académicamente. Y dejando por el camino el doctorado de Política Educativa. «Ví que no me hacía feliz del todo. Soy una persona que quiere hacer algo que me haga verdaderamente feliz. También pasé por un banco y fui asesora financiera durante un tiempo tras haberme formado y tampoco me acababa de llenar. En ese punto, mis padres me dijeron si me adentraba en el negocio familiar y ahí sigo y bastante bien».

Es de Bilbao-Maximiliano Thous «porque me he criado en la calle Bilbao toda la vida. Desde pequeñita quería ser fallera y no hacía más que pedirlo. Llegó el «que se apunte, que ya se cansará». Mis abuelas me compraron el traje y ya ves que, desde entonces, no me he cansado nunca. Detrás vinieron todos. Además, tenía una prima, Patricia, que fue fallera mayor de Ministro Luis Mayans y yo la idolatraba y quería ser como ella».

No fue fallera mayor infantil, pero ha disfrutado como nadie el trienio. «Mi madre me puso el requisito de que yo pudiera pagármelo. El lema era «sé capaz de asumirlo por tí misma». Luego me han ayudado muchísimo». El caso es que, acabadas las Fallas de 2019, con dinero ahorrado, «la senté y le dije: «Fallera Mayor». Porque ya el año anterior había advertido que «al año que viene, fallera mayor». Fui pues en 2020 y he llegado a 2022».

Tripitidora a la que el trienio no se le ha hecho bola. «Todo lo contrario. Se me ha pasado volando. Me considero una persona afortunada de tener tantas ganas de ser fallera mayor y haberlo sido tres años. Con momentos de incertidumbre difíciles de gestionar, pero he podido hacer todo y más». Y de remate, merecida licencia para soñar. En colchón.