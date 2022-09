"Hablo inglés y alemán por la carrera, pero también estudié árabe cuatro años. Quedaban plazas en la Escuela de idiomas para árabe y portugués y pensé... «hemos venido a jugar. Supuestamente tengo hasta la primera parte del B1. Es complicadísimo, dificilísimo y mira que el alemán lo es también, pero aquí es todo diferente». Ese aprendizaje derivó en que María es profesora de inglés para personas adultas. «Estudié Traducción e Interpretación. Lo mío son los idiomas». De hecho, «he llegado a ser interina de la Escuela Oficial de Idiomas». Está desactivada, al más puro estilo magisterio, «a la espera de poder vivir las pruebas y lo que depare el futuro», pero, para entendernos, «mi ámbito de trabajo son las Escuelas Oficiales y las escuelas de adultos. O academias, claro». A la espera de oposiciones, «que de la mía no han salido todavía. Ahora están en el concurso de méritos». Mucha visión internacional. Con su año en Dublín hizo catequesis fallera entre un grupo de Erasmus. «Todos los años les tengo que mandar fotos a la gente que conocí de todos los países. «María ¿esto qué es?», «María, ¿por qué te vistes así?»».

Defenderá sus méritos como fallera de Primado Reig-Vinaroz. «Soy fallera desde que nací. Mi bisabuelo, Salvador Alós, fue uno de los primeros presidentes. Lo fue en los años cuarenta. Cuando hicimos el 75 aniversario nos volvimos locos buscando datos y fotos y las encontró mi abuela. Venimos con historia. Mis abuelos... mi familia al completo».

Tripitidora y, como tantas otras, no candidata en septiembre, como tantas otras, y fallera mayor infantil en 2006. Ahora le tocaba porque «soy la última por edad de cinco amigas». Esa posición en la cola es lo que la llevó a ser fallera mayor de triada 20-21-22. «Además, mi fallera mayor saliente, Andrea Martínez, también preseleccionada, había sido mi saliente en infantiles».

Ahora, con el proceso electoral, pretende devolver a su comisión unas sensaciones que vivieron en 1995 con Cristina Alvés en la corte infantil. «Fíjate si ha pasado tiempo que luego ella fue mi fallera mayor cuando yo fui infantil». Pues casi treinta años. Una generación. «En la comisión no me hace falta que me digan qué hacer: estoy en la delegación de infantiles desde que subí a la comisión mayor, fui también de la delegación de llibret y ahora también soy la vicesecretaria de la falla».

María, es María a secas. «Mi bisabuela era María Luz y a mi madre no le acababa de gustar lo de la Luz y me quedé con el María nada más». La luz puede llegarle el 30 de septiembre.