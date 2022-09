La historia, o el destino, le debe una exaltación a Carmen Peiró, con lo que sólo le queda la opción de que la tenga como protagonista, sea de corte o fallera mayor: a pesar de ser tripitidora «no pude ir a la exaltación de Consuelo porque coincidió con la de mi falla. Y no pude ir a la de Carmen porque cogí el covid esos días. Es algo que me ha dolido en el alma y tengo clavado».

Le queda la opción de ser elegida para hacer justicia a su particular constancia por ser fallera. «Desde muy pequeña quería ser fallera. Lo pedía constantemente. Y lo conseguí a los diez años. En casa me decían: «Cuando tomes la Comunión», «cuando te den las notas y sean buenas». Claro, llegó el momento en que había tomado la Comunión, me portaba bien y sacaba buenas notas. Ya no tenían más excusas». Se apuntó a Diputada y ahora «para mi es un orgullo que mi historia sea al revés: que no vengamos de una familia fallera de toda la vida y que, sin embargo, ahora mi familia sea de las numerosas de la comisión. Porque detrás de mi han venido mis tíos, mis padres, mi pareja...». E ingresando con diez años «me dio tiempo a ser fallera mayor infantil, que era el siguiente objetivo una vez apuntada». Eso si, «con 14 años. En mi comisión va por antigüedad y, claro, tuve que esperar, pero lo disfruté también».

Ahora, ha sido fallera mayor una, dos y tres veces. «Empecé en mi último año de carrera, que tiene más prácticas y menos asignaturas. Eso sí, las prácticas empezaron en febrero de 2020. Y en cuanto llegó el Covid nos retiraron a todas. Volví en septiembre de 2020, cuando la primera ola y el primer confinamiento había pasado». Porque Carmen es «farmacéutica y nutricionista. Actualmente he estado de farmacéutica adjunta en mi barrio». Expliquémonos: «estoy en un contrato de formación que se me termina en septiembre y según lo que suceda, veremos cual es el siguiente paso, pero estoy encantadísima de la farmacia en la que estoy». Un trabajo «cara al público, la primera consulta que puede solucionar si es un mal menor y desahogar al médico o si, por el contrario, le debes emplazar al centro sanitario».

La falla a la que se apuntó, por cierto, era «la más cercana a mi casa». Es decir, San Vicente-Diputada Clara Campoamor. Poco convencionales en lo que plantan, pero a lo que ella se apunta. Porque además no ha tenido una, sino dos fallas «especiales y diferentes». «Es la definición que más me gusta. Prefiero llamar la atención por diferente y por especial que por algo que no genere ningún sentimiento. La mía, sin duda, lo genera». Ahora falta que ella también genere sentimiento suficiente para entrar en el saco de trece.