Con i griega y dos eses se convierte en Yessica, pero podría ser Jesica, Jessica o Yesica. «Mi madre eligió el nombre de mi hermana y esta vez le tocó a mi padre, y lo tenía claro». Y Yessica afronta dos pruebas sumamente exigentes. La de las Fallas está clara. La personal tampoco está nada mal: «Soy criminóloga y estoy opositando a la Policía Nacional. De momento, a la escala básica y una vez dentro del cuerpo, con experiencia, me gustaría ser inspectora». Un oficio que todavía no ha llegado a la corte. «Salen plazas todos los años y cuento con que haya pruebas físicas a final de año». A un Policía Nacional se le presume fortaleza. «Esas pruebas son un circuito de agilidad que llevo bastante bien, suspensión en barra, que quizá es lo más complicado, y un kilómetro corriendo». ¿Cuánto se exige? «Tres minutos y algo». Eso es pelotón de cabeza de carrera popular. «No hay nada en esta vida que no se pueda conseguir». Como pertenecer al grupo de privilegiadas en la fiesta.

Siempre vinculada a las Fallas a través de Mislata. «Mi madre fue fallera mayor en la comisión de Eduardo Marquina, ahora Pere María Orts, pero mi hermana no quería ser fallera y, al final lo dejó un poco de lado. Pero luego resulta que aparecí yo -se lleva ocho años con su hermana- y resulta que a mi sí que me gustaban las Fallas. Mis amigas del colegio eran de Doctor Marañón y mi madre dijo «esta es la ocasión». Y nos apuntamos. Yo, pues, desde niña».

En Doctor Marañón son mucha gente, pero la elección de la fallera mayor tiene su miga. «Nos eligen con dos años de antelación para tener tiempo de prepararlo todo». Con lo que el sonsonete falleramayorista va para cinco años y quien sabe si seis: «me nombraron en 2018, me proclamaron en 2019, y luego... 20, 21 y 22». Y a ver qué pasa en 2023. «Si volviera atrás, lo haría nuevamente en 2020. Valió la pena».

Tripitidora particular en uno de los pueblos asociados. Como tantas otras comisiones, plantaron en 2022 la falla prevista en 2020. Pero en su caso no saldaron las Fallas de Septiembre con una «estoreta», sino «con una falla de verdad» (hecha por el mismo artista, Ximo Esteve) «dedicada al covid íntegramente. Y nos guardamos la conmemorativa del 40 aniversario».

No le falta ni la sonrisa fácil (deja el ceño para cuando sea agente de policía) ni las anécdotas. «En mi familia se han volcado conmigo. Aún en Navidad mi chico me sorprendió con un traje nuevo: me regaló una muñeca fofucha de fallera con un código QR. Al escanearlo resulta que era un mensaje: que tenía un traje nuevo de camino». Destinados a una vida muy unida. «También está opositando». ¿A qué? «A Policía Nacional».