Si sale elegida, Cristina Madrero se uniría al pequeño grupo de falleras que han alcanzado el cuadro de honor de la fiesta, como fallera mayor o como corte, habiendo sido la que recogiera en el mes de marzo previo el primer premio de Especial. Y además devolvería a Convento Jerusalén al cuadro grande, del que falta desde hace veinte años. La baza es una controller de costes en una empresa cárnica. «Hacer números, vamos» y que el producto salga rentable. Un puesto consolidado tras estudiar ADE. «Es el sitio donde hice prácticas. Me ofrecieron quedarme y llevo allí dos años, encantada con los compañeros y con el trabajo que hago».

Empresa cárnica suena a polígono industrial y, por consiguiente a una rutina que, en el cortejo fallero, es dogma de fe y que, por consiguiente, tiene dominado: el madrugón. «La verdad es que sí: me levanto a las seis y media. La empresa está en Cheste y aunque tengo horario de entrada flexible y podría entrar un poco más tarde si quiero, no me cuesta llegar pronto a las cosas».

¿Como cuanto? «Ha sido el año de mi vida».

Lleva «desde los siete años» en Convento Jerusalén, a la que llegó «a partir de una amiga que era fallera mayor infantil, Marian Armiñana». La hija de Juan Armiñana, para entendernos. Estamos hablando de 2009. «Me llevó y me atraparon en un sitio fabuloso. A mi y a toda mi familia». No llegó a ser fallera mayor infantil «y por eso ser mayor era un sueño».

«El año» y no «los años» porque ella es fallera mayor sólo de 2022 y, como queda dicho, ganadora de Especial. «La recuerdo como algo vivido con nervios, me sentí muy feliz por Pere (Baenas) y es una recompensa a su trabajo». Con todos los nervios habidos y por haber por la incertidumbre y por las trombas de agua. «Nos lo puso complicado pero lo importante era vivirlo y disfrutarlo. Dio igual el tiempo aunque es verdad que sufrimiento, tuvimos».

Cristina es Madrero. Madrero. No «Madero». «No te puedes imaginar cuantas veces se han equivocado. Todo el año. Cuando me lo han dicho bien, Madrero, digo, «¡bien!». Si, sé que también existe Madero y que es más común, pero por favor: «Madre-R-O».

Hablando de madres, hay que hablar de periodismo. «Lo vivo en casa, la veo disfrutar en casa, pero he tirado más a la rama de mi padre, que era economista». Se refiere a su madre. Es Silvia Soria, una institución en la radio ciudadana, dueña de «El Forcat», la Agrosfera valenciana por las ondas.

«Me gusta disfrutar de las pequeñas cosas». Si sale, lo que se le vendría encima no sería «pequeño», pero viene entrenada en las alturas de la fiesta.