Una pequeña variación sobre la tendencia dominante es añadir al Magisterio de Primaria la especialidad de Inglés, desentrañando desde los primeros momentos a los infantes un segundo o tercer idioma. «He estado trabajando en la concertada y acabo de hacer las oposiciones». Con las que ya le da para ir a un público a base de bolsa «y empezar a pedir colegios y esperar disponibilidades, bajas...». Habría que preguntarse no por qué hay tantas preseleccionadas dedicadas a la enseñanza, sino tantas mujeres. «Es que vas a la Universidad y la mayoría de los alumnos somos mujeres. No tendría por que ser así, porque hay maestros maravillosos, pero, no se sabe el porqué, la docencia ha estado siempre destinada a la mujer». Complementa las pláticas en el aula «añadiendo contenidos digitales para el colegio».

Marta defenderá el escudo de Islas Canarias-Dama de Elche, su comisión de toda la vida. «Era el barrio de mis padres desde pequeños y tal cual nacimos nos apuntaron tanto a mi hermano como a mí. Ahora no vivimos exactamente en el barrio, pero no es que continuemos allí, es que no concibo estar en otra comisión que no sea ésta, la mía».

Ya fue fallera mayor infantil en 2006, «que recuerdo como un año mágico, increíble», y la Fonteta será el particular final a su trienio. «Decidimos apostar por unas fallas en marzo y hasta aquí». Sin presentarse en septiembre el pasado año. «Por lo que pudiera pasar decidí que era el momento de mi falla y que siempre estaría la oportunidad de julio de 2022». Una vez finalizado su mandato «me han nombrado delegada de protocolo. Hasta entonces ayudaba en infantiles y en el play back».

Pero todo puede cambiar si la Fonteta es agradecida con su nombre y sus apellidos. «Ya lo sabemos y mi vicepresidente de protocolo ya lo tiene pensado por si hay suerte». Dicho de otra manera, «sería la mejor dimisión forzosa que pudiéramos tener. Ojalá». Hay toda una vida para ser delegada. Además, serviría para voltear un poco la suerte de la calle Islas Canarias: «tan sólo hemos tenido una componente en la corte infantil a pesar de que hemos ido muchas veces a la Fonteta con mayores».