19·09·2022 12:40

Dentro de las celebraciones de Mig Any que las comisiones celebraron el pasado fin de semana nos quedamos con la imagen del grupo de Guillem Sorolla-Recaredo. Este año han dado tinte de celebración a un aniversario de cifra sólo medio redonda: 135 años. Pero es un buen momento para visibilzarles. No hace tanto tiempo anunciaron su desaparición -con Ofrenda de despedida incluida-, pero casi milagrosamente consigueron reactivarse. Hasta el punto que, sin abandonar su modestia, han conseguido tener una renovada presencia, incluyendo extraordinarios premios de falla, impensables no hace tanto tiempo. Ahora, el lema es "Ser sorollista está de moda".