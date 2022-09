"¿Conoce usted algún caso reciente de fallera que haya estado en la corte sin haber sido fallera mayor?" Y no le hizo falta ir muy lejos: «Mi prima. Nadie pensaría que fuese a salir y mira donde ha llegado. Es el mejor ejemplo que puedo poner. Es una persona agradable, educada, elegante...». A María Julia Estevan le delata el apellido y ser de la falla Luis Cano para relacionarla con Marina Ballester Estevan, la primera que se nombra siempre en la corte de Carmen Martín y de quien ahora quiere calcar la historia: salir sin haber sido fallera mayor. «Soy la excepción que confirma la regla» y, lógicamente, defiende que «no hace falta ser fallera mayor para estar cualificada. Fallera mayor te da una experiencia única e irrepetible. Pero muchas falleras pueden tener el duende y el amor por la fiesta».

Y la presencia de Marina en lo más alto le ha permitido tener vivencias especiales que no tiene una fallera mayor de comisión: «Fui canastillera en la exaltación. Fui la única chica». Recuerda que «pesaban muchísimo e imagínate yo de manga larga, con la falda... me junté con un chico que se llama Miguel, de la falla de Carla Juliá, que me dijo que "si ves que te caes, sueltas la canastilla y ya me caeré yo". Nos hemos hecho amigos inseparables». Y ninguna canastilla se cayó. Y también pudo «subir a la azotea a vivir una «mascletà» con mi tía».

Y si recuerdan la historia de Marina, recordarán a su entrañable abuela, Marinín, la de la mercería de Benimàmet. «Y la iaia más famosa de València. Soy una de sus cinco nietas, de aquellas que han sido criadas con sus mismos valores».

A todo esto, presentarse fue suerte: «La fallera mayor no se quiso presentar y se hizo sorteo entre cuatro que pusimos nuestro nombre. Bola afortunada. Giró y giró y del vasito salió». María Julia fue, además, la última candidata que salió en la última preselección. La número 146 de entre todas las finalistas. «Apoteósico, de verdad».

María Julia es eso: María Julia. O, en todo caso, Mariajulia, por aquello de pronunciarlo rápido. Pero no se quita ni una letra. «Mi abuela es Julia. Mi madre, María Julia, pero es Mari Juli y yo María Julia. Me lo han respetado en el colegio y en todas partes». Con 21 años «Soy de las pequeñas» de entre las candidatas, que no la que más. Pero sí que tiene muy claro hacia donde quiere enfocar su vida profesional. «Soy una joven estudiante de psicología que empezó a la carrera con mucha ilusión, pensando que iba a durar mucho, pero que este año la acaba ya». Y con una vocación original: «haré un máster y opositaré para ser psicóloga militar o de la policía. Cuidar de los que nos cuidan». Si sale elegida, a ella no le faltará quien la cuide.