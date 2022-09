"De pequeñas no coincidíamos mucho porque ella es tres años mayor que yo. Pero es curioso porque nos conocimos en el año 2020 como falleras mayores y un día me mando por wasap una foto: «Mira lo que me acabo de encontrar»: ella y yo disfrazadas en una carroza, ella con seis años y yo con tres, en Totana». Así describe Lydia Giménez su relación con la fallera mayor actual, Carmen Martín. Y que es la consecuencia de haber tenido durante varios años de niña «la doble nacionalidad». Es decir, ser fallera de Poeta Alberola-Totana y de Quart Extramuros-Velázquez. «Por mi familia materna, de Totana, y por la paterna, de Quart». Esta última fue la que acabó por imponerse. «Mis padres me decían: ¿donde quieres desfilar? Una vez en uno o en otro, cuando eres pequeña preferías estar más cerca de casa...» finalmente la balanza se decantó hacia la ahora calle de la Democracia.

Ahora ha sido fallera mayor con un nombramiento no exento de anécdota. «No he sido fallera mayor infantil pero he compensado siendo tres veces fallera mayor. Pensaba serlo, pero cuando acabara la carrera. En mi falla va por antigüedad, pero con condiciones. Por ejemplo, si se apuntan dos chicas para un año, es fallera mayor la que tiene más antigüedad, pero la otra se queda «guardada» para el siguiente. Y a mi me pasó eso. Estábamos en el casal, se iba a cerrar el plazo y mi padre se iluminó: «Oye, apuntar a Lydia para fallera mayor». «¿No le preguntamos a ella?» «No, no, que le apuntes». Aún le dio tiempo a mi madre a venir corriendo a preguntarme, cuando estaba a punto de finalizar el plazo. Me quedé a cuadros. Entré en el casal sin imaginarlo, con la curiosidad de saber quien iba a ser fallera mayor, y salí siendo fallera mayor dentro de un año, pensando ya qué trajes me iba a hacer, qué colores iba a elegir...».

No se presentó a la preselección de septiembre, a competir, entre otras, con Carmen Martín. «En junio me ofrecieron a mi y a los infantiles continuar y no abrir plazo. Como estábamos con la incertidumbre, seguimos». Ni siquiera pasó por la condición de presentarse y, si no salía elegida, continuar. «No quería estar en ese limbo. Daba igual presentarte con 22 o con 23 años».

Está en el último año de Administración y dirección de Empresas en inglés. Con la idea de «hacer un master relacionado con la moda. No sé cual todavía, pero sí que me gustaría enfocarme hacia ahí: no diseñar, sino marketing, publicidad, eventos...». ¿Con la idea de abrir las alas, ya que se estudia en internacional? «No descarto irme de València o de España, conocer formas de vida diferentes a las mías». Tras la Fonteta, si la eligen, también le esperaría una forma de vida diferente. O muy diferente.