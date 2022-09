Tras la más que buena década de los años diez, Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar busca su regreso a lo más alto y lo hace con Alicia Vendrell, una cara conocida en el póster de preseleccionadas en verano de 2008, ese que «compartí con Belén García» (la preseleccionada de Pío XI-Fontanares). Hemos coincidido como falleras mayores infantiles, «fonteteras» infantiles, falleras mayores y ahora, «fonteteras» mayores».

Y en busca de rematar una trayectoria fallera que debe a su hermana mayor. «Mis padres no eran falleros y cuando compraron la casa en el barrio se acercó al casal que había debajo de casa. Entró y gracias a ella llegaron mis padres y luego yo, que soy cuatro años más joven que ella», y le dio tiempo a ser «la fallera mayor infantil del 50 aniversario». Que no engañen las matemáticas si se recuerda que la comisión celebró el 75 hace poco: «es que la comisión infantil tiene menos edad que la adulta». De adulta ha participado en toda suerte de delegaciones, siendo la titular de Festejos «hasta el año de fallera mayor».

Acaba de terminar el grado en Ingeniería de Organización Industrial en la UPV con trabajo estable de técnico de Planificadora Industrial. «Planificar las secuencias de las líneas de producción, asegurarme de tener cubiertas las necesidades de personal y de materias primas y solventar los problemas del día a día en la fábrica». ¿Una fábrica de qué? «Está dedicada al sector cárnico y platos preparados: Delisano». En Cheste. «Voy a rotaciones: cada compañero se dedica a una sección. Cuestión de resolver los inconvenientes que surgen en el día a día y prepara el siguiente». Y como curiosidad dentro de la cadena alimentaria, «durante cuatro años estuve trabajando para sacarme un dinero en un catering para bodas y eventos». De origen a destino.

Ha sido fallera mayor de un año. Son minoría dentro del duelo "únicas vs. tripitidoras" entre las preseleccionadas. «Le había dicho a mis padres que, con la carrera por medio, prefería no estar pendiente de lo que supondría ser fallera mayor y exámenes a la vez. Que mi ilusión era ser fallera mayor y serlo cuando acabara la carrera sin esas ataduras». Y algo importante: «Que estaba en sus manos». Y tanto: «no esperaba que fuera en septiembre mi momento. Lo preguntaron los progenitores al presidente. «Por nosotros bien. A ver si Alicia quiere». Y, claro, contesté que sí, y que sí». Ahora falta conocer si el jurado también dice que sí a su proyecto de fallera y rebasar su particular tope histórico de la Fonteta.