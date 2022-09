Creo que he descubierto mi vocación». Se refiere al Derecho Laboral. Porque la otra, las Fallas, la lleva de serie a la espera de intentar rematarla ocupando un puesto entre las trece elegidas. Graduada en derecho, Andrea está tan sólo a la espera de entregar el TFM para acabar el master de abogacía «y a la vez trabajo en el departamento de recursos humanos y la parte legal de una empresa en València». Después le quedará el examen para empezar a ser «abogada laboralista. No conocía el ámbito de la empresa, que es donde empecé con las prácticas y a trabajar y me encanta. La relación con el trabajador no debe ser sólo un documento».

Su relato vital en las Fallas tiene su «toque». A saber: se sumergió en la fiesta a los cuatro años. «Cuando mi hermana tenía un añito. Los amigos de mis padres eran de la falla, con los que nos juntábamos los domingos... mi madre había sido también fallera de toda la vida. Era el momento de volver y nos apuntamos en Pi i Margall». Pero a partir de ahí viene una diáspora de lo más curiosa: «mi hermana se pasó a la falla de mi pareja, que es la de Mendizábal y mis padres se apuntaron con ella». Con lo que «me he quedado como verso libre en Pi i Margall. Si, sé que es raro y más cuando mi novio es de la falla de ellos y donde me acogen como si fuera una más. Pero esta es mi falla. Además, en Burjassot, a la hora de la verdad, todo está cerca».

Pero hay más: tiene relación con María González, corte de honor 2015. «Es prima de mi novio, pero era amiga mía de antes. Y además, fue fallera mayor el año que lo fue mi madre». Y María, si echamos la vista atrás, recordaremos que también es de otra falla, la Plaza del Pouet. ¡Otra más!. «Cuando ella salió me alegré muchísimo. Era la primera vez que vivíamos de cerca algo así».

Fallera mayor de trato rápido con las dos falleras mayores que ha conocido en su tri-reinado. Pi i Margall es una clásica en el campeonato de petanca «y uno de los primeros actos a los que va la fallera mayor es el campeonato de petanca. Mi primera foto con Consuelo y con Carmen son de recién elegidas». Y es una comisión que también habla (o vocaliza) mucho en el play-back. «He participado menos de lo que hubiese querido, porque en los últimos años hemos apostado más por el individual, pero decorado, maquillaje, montaje, vestuario... ahí estamos siempre a tope. Y estos años, con premios buenos, la alegría ha sido enorme».

Educadora junior ocho años «los días de campamento siempre han sido sagrados, aunque este año no he podido por el proceso de preselecciones, pero me ha ayudado a crecer como persona». Ahora, si aparece en una lista, podrá crecer como fallera. Aún más.