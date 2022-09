La presentación de candidatas a fallera mayor de València ha revelado que varias de ellas son descendientes de ilustres de la fiesta. Eva María Martí entra en este sentido por la puerta grande: «Estoy muy orgullosa de ser la nieta de Rafael Fulgencio García, Garcieta». Escultor y coetáneo de Regino Más, Salvador Debón, Julián Puche... Vicente Luna era amigo de la familia. «Me iba con él a los talleres, a ver la «plantà». Estas cosas las valoras con la edad. Lo bonito que era y haberlo disfrutado. Me explicaba cuestiones técnicas o por qué se hacían estas cosas. En mi casa siempre hemos tenido mucha escultura y mucha figura de falla». No ya por su trayectoria fallera: «Garcieta» fue el iniciador, artísticamente hablando, de la marca Lladró.

Eva no se decantó por la faceta artística, pero sí por otra de alta precisión. Es óptica, con negocio propio desde hace más de quince años: «Óptica Avinguda», en Riba-roja. «acabé la carrera en 1996, me puse a trabajar en ópticas particulares y tras quince años trabajando muy a gusto en una de Almàssera, decidí crear mi propio negocio. La zona la conozco bien porque mi suegra es de Vila-marxant».

Fallera mayor de una comisión de postín, Ribera-Convento Santa Clara, Telefónica, a la que llegó «por mi marido. Entré hace 30 años de su mano y hasta el día de hoy. Mis hijos son falleros, mi cuñado es el presidente...». Y fue fallera mayor, «de una manera muy natural. A estas alturas de la vida no te lo planteas como lo pueda plantear una chica más joven. Pero siempre pensaba que sería muy bonito. Este año estaba vacante. Me lo ofreciron y se dieron circunstancias para serlo. Y no me arrepiento para nada». Una fallera mayor a la que no le han faltado singularidades, como la falla con más friki-seguidores, la de Star Wars, o haber visto cómo su comisión abría una cápsula del tiempo.

Y ya puestos, a la preselección y éxito. «¿Por qué no disfrutarlo hasta el final?». Lo cual genera un auténtico récord: llegar a la Fonteta con 48 años, lo que da una dimensión diferente a prácticamente cualquier candidata. «Para mi la edad no es un problema. Sé a lo que vengo y sé donde estoy. Partiendo de eso, acepto todo lo que venga. Todo está muy normalizado a estas alturas, Sería una manera de romper estereoptipos y la fiesta debe adaptarse a los cambios que hay en la sociedad y a sus modelos. Hay mujeres más maduras, solteras con hijos, familias monoparentales... todo tipo de opciones». Y que no falte el humor: el mérito no es sólo ser preseleccionada con 48 años, sino ser «casada, madre y, sobre todo, trabajar como autónoma». Con buena vista.