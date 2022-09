La vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha visitado la ciudad de València y se ha llevado una especie de 'regalo' (especie porque ha tenido que pagarlo para evitar malos entendidos) muy fallero.

Durante su intervención en un acto de elDiario.es la ministra estaba en el escenario cuando una de las presentadoras ha querido obsequiarle con un complemento tradicional fallero que son tendencia. Se tratan de unas espardenyes de careta o morellanas, un calzado utilizado antiguamente por los agricultores valencianos para ir al campo y que visten con la vestimenta de saragüell y para las dançaes.

La ministra se ha mostrado encantada con el obsequio que ha sido comprado en La Llançadora una tienda de indumentaria valenciana localizada en el mismo centro de la ciudad. Díaz no ha dudado en calzarse las espardenyes y anudárselas al tobillo.

Elena es trabajadora de la tienda y ha sido quien ha entregado las zapatillas al equipo que se las ha dado a la vicepresidenta. "Me han pillado por sorpresa, me han pedido el número 37 y la verdad es que me parece todo un detalle", ha contado la dependienta a este periódico.