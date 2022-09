Carolina Urgel enriquece la lista de estudios y trabajos de las candidatas con una vocación inusitada. Porque una cosa es acabar «el grado en ADE en la Universidad Católica» y otra es compatibilizarlo con «estudios superiores de Música en el Conservatorio». Ganó esta última y ahora es «cantante de ópera». En proceso de maduración, pero cantante de ópera. «He estudiado en Florencia unos meses y ahora voy a empezar el Máster en Interpretación Operística».

El timbre le da para «soprano lírica. Mi opera favorita es «La Boheme». La hacen la próxima temporada en el Palau de les Arts y ya tengo la entrada reservada para diciembre. Me encantaría cantar el personaje de «Mimi», pero a día de hoy me quedo con «Musetta»». Que es para soprano ligera. En zarzuela se queda «con «La Tabernera del Puerto» en general, o interpretaciones como «Las Carceleras» (de «Las Hijas de Zebedeo») o «La Tarántula» (de «La Tempranica»), que es muy divertido. Pero sobre todo me quedaría con Luisa Fernanda». Con un papel tocayo: «el de la duquesa Carolina».

Se supone que el del canto es un mundo donde, como en el de la corte fallera, hay una competencia feroz y poco mercado. «Es un sector muy difícil de alcanzar. Siempre estás bajo presión y tienes que rozar la perfección en la voz, tener físico, tener contactos, una agencia... de verdad creo que le he echado valentía y soy joven. Me considero una persona muy perseverante y pienso seguir adelante». Guarda tesoros personales como «una foto que me hice con la Reina una vez que canté en la Fundación Princesa de Asturias». Lo que aún no ha hecho es cantar el himno en versión femenina o a dos voces. «Me lo dicen mis amigas cantantes, que lo debería hacer».

Y entre aria y romanza, Fallas. Después de tres años de reinado, ahora representará a la comisión de la Ciudad del Artista Fallero en la fase final. «Es la mía de toda la vida. De la calle San José Artesano. Mis padres se conocieron allí». Y en casa paterna regentaron un bar: «El Maño», «al que iban muchos artistas falleros a almorzar».

Fue fallera mayor infantil en 2009 y compartió Fonteta con otras dos preseleccionadas adultas de este año: Sara Hernández (Hierros) y Aurora Sanchis (San Vicente-Marvá). «Y ahí me quedé. Bueno, era mayor y alta». Como alta es ahora.

Carolina, además de personaje de zarzuela, es su nombre de pila, con anécdota incluida. «Bueno, primero iba a ser Javier, porque iba a ser chico. Pero como al final resultó que sería chica, la primera opción era llamarme Blanca. Pero resulta que la familia de mi madre es muy morena y mi padre decía «ojo, que puede quedar extraño llamar Blanca a alguien muy moreno». Pero ha pasado el tiempo y también es verdad que... podría haberme llamado Blanca».