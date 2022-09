Alguien tiene que hacerlo. Laura Chillón lo hace. Y vuelve a casa todos los días «recompuesta porque, una vez entras en ese servicio, los problemas que tienes son tonterías absolutas en comparación a los problemas que tienen no sólo los niños, sino sus padres. Ver que pueden sonreír a pesar de todo lo que les está pasando hace que cuando yo entro con mi tontería de problema salga con los pies verdaderamente en la tierra». Y es que, ahora mismo trabaja como enfermera «en la UCI Pediátrica de La Fe, ocupando una reducción laboral y también en Urgencias del IMED». Y más, porque «el pasado verano estuve en oncología pediátrica». Bocados de no siempre buen gusto. «Pero es donde quiero acabar. Estoy enamorada de ese servicio». ¿A pesar de?. «Si, si: a pesar de. Es el sitio donde hice prácticas y he intentado enfocar todo mi trabajo desde que acabé la carrera. Es mi trabajo. Es duro, pero es lo que quiero hacer en la vida».

Tanto, que si sale elegida «tengo claro que pausaré mi otro trabajo, aunque sea a jornada completa. Tengo hasta los 67 años para ser enfermera. Fallera mayor de València sólo puedo ser este año». Será la baza de una comisión que estuvo de moda en la primera década del siglo con tres presencias, aunque ella se quedó en puertas en ese período: «Mis padres me apuntaron a la comisión nada más nacer. Fui fallera mayor infantil en 2005 y fui preseleccionada para 2006. Y aquí estoy otra vez a ver si lo puedo conseguir».

Un nombramiento, el de fallera mayor adulta, fruto del pico y la pala. «Llevaba años suplicándoselo a mis padres. He sido la fallera mayor más pesada de la historia. Al final me dijeron que, como estaba en el el último año de carrera ya era momento».

Un momento que se ha prolongado durante tres años. Es tripitidora, como tantas falleras de poblaciones. Comisiones que no tuvieron subvenciones para quemar en 2021 y hacer fallas nuevas. Por lo que fue de las que echaron mano a la versión estoreta: «En septiembre plantamos una falla que hicimos entre los falleros y que, de verdad, fue espectacular». Para rematar este mes de marzo y rozar el primer premio de sección.

A lo largo de los años, las preseleccionadas han contado en estas páginas sus orígenes, pues València es tierra de acogida de hace una y dos generaciones atrás. Perdemos ya la cuenta de las veces que se ha repetido esta historia, sea cual sea el pueblo de Jaén o Córdoba: Su origen paterno es de «La Iruela, en la sierra de Cazorla. Tenemos tierras, olivos y hacemos nuestro aceite. Voy para San Blas, en verano, alguna Nochevieja ...». Con todas las preseleccionadas que hacen oro líquido propio se podría ya montar una corte. O una cooperativa.