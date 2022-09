Salvador Cerveró fue, durante cinco años, presidente de la Junta Central Fallera, a la que accedió después de muchos, muchos, años en la vicepresidencia primera con Clemente Cerdá o Adolfo Cámara. De hecho, una calle a su nombre perimetra el complejo de naves de la Ciudad del Artista Fallero. Suena a otra vida, pero es tan cierta como la de Pepe Montagud, también alto cargo durante otro montón de años, incluyendo uno en la secretaría general. Pues bien, Gloria Chaves es biznieta del primero y nieta del segundo. Ahora, tres y dos generaciones después se presenta para ocupar un cargo que ya tuvieron dos de sus tías, Rosa Bañuls y Carola Montagud. «En casa sólo nos falta tener fallera mayor de València».

Daría además lustre a una comisión, la del Parotet, cuya única presencia en lo más alto fue en 2014 con la celebérrima fallera e «influencer» Cristina Calatrava. La comisión de Alfredo Torán y Olmos tiene menos años que la propia Gloria. No puede por ello articular la frase de que «me apuntaron a la falla de toda mi vida desde que nací» porque es imposible, pero sí apunta que «nací en enero y mi abuela ya me había hecho un «saragüell» para desfilar en la Ofrenda y no me he perdido ninguna desde entonces. Pero fallera apuntada lo soy desde el año 2006».

A la comisión llegó «porque una de mis primas fue fallera mayor infantil». El habitual método del arrastre con la lógica de la cercanía: «no, no vivo en la Torre de Francia, pero sí en la zona del Palau de la Música. Cerquita». No le dio tiempo para ser fallera mayor infantil, pero sí que lo ha sido tres veces en adulta. «A pesar de que en la comisión somos muchísimos, otra de mis primas había sido fallera mayor en 2018 y en 2019. Repitió porque para ese año no había mayor y no quería dejar solos a los infantiles. Y decidí que era mi momento y que fuera otra prima la que me pasara la banda, que era uno de mis sueños. No, no la que me llevó a la falla, sino otra. Es una comisión muy familiar».

Luego llegó el un, dos, tres. «Las Fallas de Septiembre fueron muy básicas: apenas plantar y quemar, Ofrenda y entrega de insignias en la calle, a pie de plaza. No hubo carpa, no hubo relaciones entre personas».

Está acabando ADE en la Universitat Politècnica. «Me gusta el marketing y la comunicación. Y la comunicación de moda sobre todo». Puede ponerse de moda ella misma si le sonríe ese destino que hay que trabajarse.