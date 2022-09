"Son mis títulos nobiliarios», asegura con orgullo Vallivana Sanchis. Ser la «neta de Ramón el Paler» y de «Nelo el de Ca Monzó». Ser «Palera» y «Monsona». Cosas que sólo pueden darse en aquellas personas arraigadas en un pueblo. A ella le delata el Tamarit: Puro Castellar-l’Oliveral. «Vivo donde nací». Y tocando las dos fallas de su entorno. «De infantil era de la falla de Castellar. Pero al final vas donde tienes los amigos». Que no fue en otra que la de l’Oliveral.

Ha sido fallera mayor tres años, lo que le ha permitido presidir el 75 aniversario. Y porque las tradiciones están a veces para hacerles pasar página: hasta no hace tanto tiempo «la fallera mayor se elegía entre las chicas que pasaban de cadetes a mayores. Con jurado y entrevistas. Una es la fallera mayor y las demás, Falleras del Año».

«Yo fui, en su momento, Fallera del Año». Pero tiempo atrás se tomó la decisión de «abrir el cargo a cualquier edad». Lo que le permitió ser fallera mayor con 35 años. «Y cuando ya pude, llegó el Covid». Pero buena cara: «¿He tenido que esperar muchos años? Si. ¿Me he encontrado con lo que me he encontrado? También. ¿Lo he disfrutado? Seguro».

Eso sí, fallera mayor que da suerte a sus infantiles porque la primera, la de 2020 y 2021, Adela, se marchó para ser corte infantil de Nerea. «Y la actual, Carla, también está preseleccionada conmigo».

Trabaja en el departamento de exportación de una multinacional dedicada a los fertilizantes. Fruto de un viaje que le cambió la vida. «Estuve un año en Chile con una beca del Ivace. Estando allí conocí la empresa y he acabado en el departamento de exportación dedicada a la logística burocrática». Dicho de otra manera, «todo lo que supone enviar contenedores a todo el mundo». Nunca se lo agradecerá suficientemente. «Sé que está muy lejos, pero Chile es un país precioso. Lo recomiendo totalmente ir a verlo. De norte a sur».

Vallivana se escucharía por primera vez en el listado de honor de la corte. «De pequeña íbamos mucho a veranear a Castelló, a la zona de la Vall d’Alba. Y cuando mi madre se quedó embarazada, pensando nombres, se acordó de la patrona de Morella.

Fallas, trabajo y una pasión: «Los perros. Me encantan». Un sueño: «poder comprar un terreno enorme, tener una casa y acoger a todos los perritos del mundo que lo necesitaran». Hasta ha sido hogar de paso. «Trabajé con Galgos 112. Lo que pasa es que luego es muy duro devolverlos cuando se van a la adopción. Cogía unas lloreras... ahora tengo dos y míos».