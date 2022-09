Pónganse de pie cuando se habla con una Luzzy fallera de Costa y Borrás-Agustina de Aragón. «Si, es un apellido importante en la comisión y estoy muy orgullosa de él. Ha habido muchos, han hecho mucho por la comisión y por la fiesta, empezando por mi tía Amparo Luzzy, o su hermano, mi abuelo Juan, que fue presidente dos años». Un apellido muy poco extendido -poco más de medio centenar de «Luzzys» aparecen en las webs especializadas. Por cierto, «se pronuncia «Luzi». Ni «Lutsi» y «Luchi». Algo nos han dicho que si es de origen italiano, pero no lo es por la i griega... lo que sí que tenemos claro es que todos los que somos Luzzy somos familia». Se sorprende cuando le hablamos de la presidenta de la plaza del Pouet, pero en este caso es Arlinda Luzi, quizá un derivado con el tiempo.

¿Y como llegaron los Luzzy a Costa y Borrás? «Mis abuelos son del barrio, mis bisabuelos maternos vivían en la misma calle de la falla, Costa y Borrás... más del barrio es imposible». Y con su punto de comercio tradicional: «mi abuelo tenía un taller de cinturones». ¿Cómo se llama? «Luzzy», por supuesto».

Trabaja en la recepción de una peluquería mientras estudia el grado de Diseño Digital tras haber pasado previamente por un grado superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. «Me gusta estudiar y trabajar a la vez. Aprovechar el tiempo»

Curioso: no fue fallera mayor infantil. «Por tímida. Y no me metieron presión en casa. Soy de la misma opinión: que los padres no sean insistentes con los niños».

Y aunque fue fallera mayor tres años, a su historia la hace especial un acontecimiento único en aquel infausto marzo de 2020: siendo una comisión de barrio, de tipo medio, su falla, como las de Especial o Primera, ya estaba medio montada cuando se suspendieron las Fallas el 10 de marzo. Un episodio de cuadro: «Fue traumático: salí de trabajar y me iba al casal para preparar cosas de la semana de Fallas. Ya había escuchado noticias durante el día y ya fui con algunas lágrimas. Y cuando llegas, ves que la falla la están plantando... se me cayó el mundo. Lo viví con mucha tristeza. Salí del casal, ya con la suspensión, la vi y sentí una tristeza enorme». Y aún peor: «al día siguiente, el 11, era mi cumpleaños. Imagínate las «felicitaciones» de ese día». Pero, al final, «la falla volvió, se plantó y se quemó y lo recuperamos todo».

Y hay más: Costa y Borrás es «play back» con nombre, apellido y fama. Incluyéndola a ella. «Si: he sido ganadora de individual. Con el número de «Sobredosis». Interpretaba a una «girl guide» que se convertía en una chuche...». Esta vez le toca escenario pero de otra forma muy diferente y no menos ilusionante.