"En el año 2019 era de una forma y ahora soy de otra. Todo lo que ha pasado me ha cambiado». Eso le ha ocurrido a mucha gente, pero si hay un sector profesional de riesgo para ello, es el de las enfermeras, el segundo más representado entre las preseleccionadas (después de las maestras de Infantil y Primaria). Y en el caso de Sara Hernández, con más razón, porque lo suyo fue encontrarse con lo peor de lo peor nada más empezar. «Cuando empiezas las prácticas entras en un proceso natural, supervisada por una enfermera jefe... yo me gradué en verano de 2019. De hecho, eso me impidió acudir a la fiesta de San Juan, que era mi primer acto de fallera mayor. Y al poquito de empezar llega la pandemia. Y ahí nos soltaron. Cuando nadie sabía ni como afrontarlo. Y tu tienes el doble de miedo por ser la última en llegar ahí y por el miedo al contagio que todos vivimos».

Y no le faltó su particular bautismo de virus: «si: me contagié en el hospital. Recuerdo que un día llegué a casa y me di cuenta que no olía. Recuerdo acercarme una naranja, no notar ningún olor y tener claro, porque ese síntoma se apreciaba, que me había contagiado. Por suerte, lo pasé yo sola y sin demasiado problema».

No es fácil la vida de las enfermeras, pero es lo que una perseguía. «Ahora mismo tengo plaza fija en la Casa de la Salud en Pediatría y Maternidad». Es decir, con muchos claros y algún oscuro. «Es un lugar muy bonito: los niños, el inicio de la vida... todo muy bien hasta que las cosas se complican. Y debes procurar dejártelo en el hospital». Y mientras, se prepara para las oposiciones de la sanidad pública. Con su miga: «son en noviembre». Malos tiempos para prepararse, con todas las pruebas de preseleccionada en septiembre. «Ya veremos que pasa el 30 de septiembre», pero aplica la idea de que «tampoco daba por hecho estar aquí y como ahora estoy, quiere decir que igual la oposición también puede salir bien».

Ya conoce la Fonteta. «Fui fallera mayor infantil en 2009 y «Fontetera». Creo que tengo ganas de las pruebas porque aquella experiencia también fue muy bonita».

Pertenece a esta comisión porque «mis abuelos apuntaron a mi padre de pequeño. Y a mis tíos. Cuando se casaron lo hicieron las mujeres. Toda la familia». Y fue fallera mayor en 2020 (y 2021 y 2022) con su punto de puesta en escena: «de mi grupo todas tenían o tienen previsto ser fallera mayor y yo era la más pequeña». Pero de cara a 2020 empezaron a caerse de la convocatoria «y el día del cierre de candidaturas me llamó el presidente». O sea, «mi padre», y me dijo «tenemos fallera mayor», y cuando le pregunté quien era me dijo «Sara Hernández». Ahora, a la espera de que Carmen Blasco, que no es presidenta, pero es secretaria, también diga en voz alta «Sara Hernández».