A su hermana le gustaba Laura Pausini «y no pudo ir a un concierto porque nací yo. Así que dijo que, por lo menos, me llamaran Laura». Y así fue el primer día de esta Enfermera de Maternidad que termina ahora su contrato en La Fe y que queda a la espera de acontecimientos. «La verdad es que, al acabar la carrera me contrataron en seguida en un centro de salud en Catarroja. Mi siguiente paso es prepararme las oposiciones, que son a finales de noviembre». Pero reconoce que «ojalá me fuera totalmente imposible hacerlas. Aún así, seguramente intentaría hacer las dos cosas». La oposición de enfermería y la oposición de fallera mayor. «Pero si la primera se me complica... será muy buena noticia».

No hacen falta muchas presentaciones: es la hija de uno de los presidentes de l’Antiga, Rafa Mengó. Por lo que su vida gira alrededor de la fiesta. «Estoy muy orgullosa de lo que hace por y para las Fallas desinteresadamente. Forma parte de su vida y de la mía». Las fallas son tema de conversación hasta en la sopa, «pero nos gusta esa sopa».

La suya será la primera presencia familiar en la Fonteta. «Yo fui fallera mayor infantil en 2006 y ni llegué yo ni mi hermana». La de Laura Pausini. Como prácticamente todas las comisiones de Especial, ella es fallera mayor de sólo un año. «Era el momento oportuno: había acabado la carrera y quería vivir el sueño por fin. Con el apoyo de la familia, mi padre, mi madre, mi hermana, mi novio... y la infantil Vera, que es la hija de la que fue mi fallera mayor». El tiempo pasa en un vuelo.

A su falla de Especial le tocó arena en materia de premios. «Cuando estás en la comisión sabes a lo que te puedes enfrentar. Puedes pensar que tienes un premio y te toca otro. Lo que sucede también en una preselección. Es verdad que esperábamos más. Se apostó por la calidad y me quedo con que fue una falla preciosa». Y también se queda con su exitazo: «haber recogido un ninot indultado, que hacía muchísimos años que no lo conseguíamos»

Si sale elegida, una de las medias de la indumentaria cubrirá su pierna ortopédica. Con toda la naturalidad del mundo. «Mi vida es la de la agenesia de tibia y peroné que tengo de nacimiento». Pero no hay más que verla en el día a día: «Hago vida normal, he bailado la dansà, he hecho «play back», hago pádel...»

Y quien esté puesto en el deporte adaptado sabe que es deportista de élite en natación desde hace años. «Sigo participando, pero este año lo he apartado un poco: al Campeonato de España no pude acudir porque era la Ofrenda. Sintiéndolo mucho, mi prioridad eran las Fallas sin duda. Y si: he competido con Teresa Perales».