Siguiendo los intervalos de tres en tres, Alejandra Daniela Rau debería ir poniendo el cava a enfriar: fallera en el cuadro de honor en 2014, 2017, 2020... tocaría 2023. Pero las elecciones no se rigen por períodos aritméticos. Alejandra, eso sí, sería la segunda fallera de origen no español en la corte. «Si lo sé: la anterior fue holandesa». Y ya ha llovido desde que la entonces tulipán y ahora española Verónica Nolte transitara brillantemente por lo más alto.

La llegada de Alejandra es más tardía en edad. «Nací y crecí en Rumanía y cuando acabé bachiller me fui a Inglaterra a estudiar la carrera de Audiovisual. Soy una enamorada de España desde que tenía once años y en Inglaterra conocí a un grupo de gente de València y decidí venirme de vacaciones de Pascua. Tendría casi 21 años por entonces. Te diría que la fecha fue un 5 de abril.

Es entonces cuando ví la primera fallera, aunque ya habían pasado fiestas. Los amigos, aún no siendo falleros, ya me habían dicho que fuera en Fallas. Les pregunté qué era «eso» y me explicaron qué era la fiesta, el traje valenciano... soy una persona muy curiosa y me puse a averiguar ese mismo día. Lo recuerdo: hasta las 3 o 4 de la mañana. Como para levantarme al día siguiente hecha una experta. Ese día decidí que tenía que estar allí».

Y prosigue su relato: «Al acabar la carrera en junio de 2014, el 9 de ese mes, vine a València con dos maletas para ser fallera y fallera mayor. Cuando una cosa se me mete en la cabeza, lo lucho. Ahora me siento como si hubiese vivido aquí toda la vida».

Llama la atención su castellano. Salvo algún fonema que se le resiste, es como si lo hablara toda la vida y sin acento de ningún tipo. «Es que lo hablo desde los 7 años. En Rumanía, todo se emite en idioma original subtitulado. Lo aprendí sin estudiarlo, por la televisión. Además, son idiomas de origen latino». Pero más: «aún hay más palabras en común entre el valenciano y el rumano que entre el castellano y el rumano».

Cuando llegó a València, «mi primera casa, alquilada por internet, era en la calle Eixarchs. Cosas del destino». Porque la falla del Mercado Central tardaría aún en llegar. «Primero me hice fallera de Joaquín Navarro-Carrícola y después, sí, vine al Mercado Central por una amiga que fue la fallera mayor en 2018».

Ahora es profesora de inglés en una academia y se prepara para lo que tiene que venir. «No quiero ser singular. Soy tan fallera como cualquier persona nacida aquí. Si sirvo para aportarle algo a la fiesta, lo haré». El latiguillo en primer persona del plural. «La nacionalidad no tiene que ver. Mucho más importante es qué vas a dar de tí por la fiesta. El pasaporte es algo extra. La fiesta está aquí y para que la disfrute cualquier persona del mundo».