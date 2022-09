La asamblea de presidentes de septiembre ha disipado algunas de las dudas sobre la iluminación de las Fallas que se habían suscitado en las últimas semanas. Es decir, si habría que apagarlas pronto por la noche, con lo que perderían todo su interés.

Y el concejal Carlos Galiana ha anunciado que "en las actuales disposiciones no hay límites para las instalaciones eventuales. Se habla de la iluminación en edificios municipales". Dicho de otra forma, las calles se podrían iluminar sin restricción. Sin embargo, Galiana hizo un llamamiento para la autolimitación al reclamar "hacer un pensamiento común. Estamos en una emergencia energética y climática que todos conocemos y deberíamos pensar en la imagen que debemos dar". Dicho de otra forma: "quizá no estaríamos hablando de la semana fallera, pero sí de las semanas anteriores".

Esta restricción debería afectar, de entrada, a los encendidos que se hacen en el mes de febrero, en cuyos últimos días ya empiezan a encenderse demarcaciones porque las empresas de iluminación deben trabajar con antelación para cumplir con todos los contratos. Por contra la inauguración de las luces más ambiciosas -las que van a concurso A y B- serán el próximo año el viernes 10 o el sábado 11 de marzo. No va a ser un tema fácil una restricción ahí porque las comisiones que apuestan por la iluminación tienen un importante componente de patrocinio con sus luces, y aprovechan que su inauguración les da, en las fechas habituales, un protagonismo absoluto, porque la "plantà" todavía está tan sólo en marcha. Con lo que retrasarla sería un prejuicio económico importante, aunque esto afecta a prácticamente cualquier comisión. De hecho, el presidente de Pintor Pascual Capuz-Fontanares -una falla de barrio que ni siquiera va a Categoría A- le afeó que no fuera "más concreto" en esas autolimitaciones "porque ahora deja la duda de qué pasará y eso puede hacernos daño a la hora de encontrar patrocinadores". O el de Trinitat-Alboraia, que apeló a que "entonces, que las suministradoras nos cobren menos, porque a mi me cobran por enganche. No vaya a ser que los sacrificios sean para todos".

"Tenemos el Bando de Fallas por elaborar, en el que las Fallas tienen sus representantes. Es una cuestión a valorar" aseguró el edil, que también puso ejemplos menos lesivos, como "tenerlas encendidas un 1 de marzo a las siete de la mañana". Sobre los enganches reconoció que no puede hacer mucho ante las multinacionales para conseguir tarifas más suaves "porque no soy más que un humilde concejal".

Por otra parte, también advirtió que el partido no ha acabado ni mucho menos: "Estamos hablando de la normativa a 27 de septiembre. Que igual con el tiempo cambian las cosas. Pero ahora mismo no hay restricciones".