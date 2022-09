Paula Fernández añade a los «estudias o trabajas» de las preseleccionadas un toque diferente: es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Con la intención de «todavía, experimentar. Pero pude viajar al Parlamento Europeo y a las Comisiones Europeas y me gustaría dedicarme a la política internacional». ¿En un partido o como funcionaria? «Quiero ir más allá de la visión politóloga de estudiar cómo evolucionaría la política en un país o una región como Europa. No me llama el activismo político, sino el estudio de la ciencia política». En especial «la economía, que me interesa mucho, y como hacer frente a los problemas en la sociedad».

«Tenía muy claro estudiar Derecho. Me gusta la justicia, creo que va con mi carácter. Y las Ciencias Políticas van muy cogidas de la mano del Derecho. Y siempre me han gustado los aspectos y efectos que han tenido en la historia».

En lo fallero, su candidatura pretende devolver a la comisión «P.U.» un puesto en la corte que vieron por última vez en 2012 con Amparo Terrones. «Mi familia paterna ha sido fallera toda la vida en esta comisión, aunque ahora residimos en Alboraia, es el barrio de mi padre». La familia materna es cabanyalera y tienen una pescadería en el Mercado Central. «La pasión por las Fallas me viene desde bebé: me apuntaron antes de nacer. La falla es mi lugar seguro, mi vía de escape, el lugar que me da la libertad y seguridad».

No fue fallera mayor infantil. «Nunca me preocupó. Yo lo que quería era jugar en la calle con mis amigos. Pero de la misma forma sí que tenía claro que quería serlo de adulta». Es fallera de pandemia «pero eso también ha sido un privilegio y he sido fallera mayor agradecida y contenta con las experiencias vividas». En 2020 «no había nadie presentada y mi padre pensó que era el momento de cumplir el sueño de su hija. Mandó la carta sin yo saberlo y el día de la junta nombramiento, estando allí yo, se dijo. Ahí empezó mi sueño». Como casi todas, no se presentó a la preselección. «Presenté candidatura por la incertidumbre, pero después, al decidir que continuaba hasta marzo de 2021, decidí no participar». Un paso atrás para intentar dar un paso adelante.