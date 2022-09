Delia Madrid quiere sumar a los cuadros de honor una nueva especialista en salud bucodental. Ella es higienista «y tengo un superior de prótesis para trabajar en laboratorio». Pasión profesional «que desde niña quise encaminar hacia la sanidad. Primero pensé en enfermería, pero la verdad es que, siendo niña, tuve que ayudar a curar a mi abuela cuando la operaron» y le cogió miedo. O repelús. «Fui a la feria de las universidades y grados, vi el sillón dental y me dije que esto sería lo mío. Quizá porque llevé ortodoncia muchos años». Se fue a vivir a Gandia con 24 años y regresó, dejándose el trabajo, para ser fallera mayor «con la esperanza de encontrar empleo aquí». Y a pesar de la pandemia, «en mayo, en Fase 2, una amiga me dijo que tenía algo para mi. Trabajo en la clínica de Carla Barber».

De Ripalda-Sogueros. Una comisión en pleno barrio del Carmen donde lo normal no es vivir en Ripalda o en Sogueros. «Pero mis abuelos sí. En Sogueros. Somos herederos del barrio y lo somos todos: abuelos, tíos hijos». Y como todo el mundo tiene su particular historia fallera, Delia lo es por formar parte del «Cuarteto de Damas, que así nos llamaban». Una combinación de lo inusual todavía: Presidenta, Soraya; presidenta infantil, Pau; fallera mayor, Delia y fallera mayor infantil, Alba. Un auténtico «girl power». «Además la presidenta fue mi fallera mayor cuando fui infantil». Delia también dobló ahí: «fui en 1999 y en 2000». Y ahora, 20, 21 y 22. «Me iba a presentar en 2018 pero por un problema de salud de mi padre no me presenté. En 2019 fue una amiga mía». Y si en las falleras mayores más jóvenes se suele dar la tendencia de serlo a los diez años de haber sido infantil, en su caso iba a ser -y fue- «a los veinte años». «Y entonces llegó la Covid». Con lo que ha durado tres años.

Pero hay más números redondos: si llegara a la corte no serían ni diez ni veinte, sino cincuenta años desde que lo hizo «mi tía Conchín, también representando a mi falla». La comisión del Refugio, donde actuar en los escenarios es dogma de fe. «Yo también. Desde niña he salido siempre en las obras de teatro. Incluso en los dos años que fui fallera mayor infantil».

Se parte de risa cuando se le pregunta en qué es singular. «Claro que sí: en que me pasen cosas cuando no me deben pasar». Se explica: «Cuando salí en la preselección Carmen me dijo «Te conozco, ¿verdad?» Me eché a reír. «Eres la chica que se le cayó el rodete». Si: cuando estaba hablando contigo el día de los bocetos del Carmen. No sé qué es más singular, que me pasara eso y justo en ese momento o que ella se acordara. Luego, en el intercambio de fotos se me quedó mirando y le contesté: «Si, soy la del rodete». Y ahora, de preseleccionada, también». Quien sabe si es toda una señal de cara al 1 de octubre.