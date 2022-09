Si: hay muchas maestras por el mundo». Cuando acabe el ciclo de entrevistas a candidatas a fallera mayor de València quedará claro que es el oficio más repetido entre las 73 adultas. La originalidad en Patricia Cariñena es que se trata de una opción B después de hacer soñado con un Plan A muy diferente, pero con causa-efecto: «Siempre he querido ser policía. Pero me temo que habría vivido con frustración porque no puedo con las injusticias. Ahora que se escucha mucho no sé como reaccionaría si tuviera que ir a un desahucio de una persona mayor o cosas parecidas. Así que me decidí por la educación para poder cambiar de origen esas cosas que no me gustan».

Es maestra de primaria especialista en Educación Física y trabaja en extraescolares en dos colegios cercanos uno de otro: «Esclavas de María, en la zona de Ayora y San Pedro Pascual, en Juan Llorens». El deporte parece perseguir a las candidatas de Camí de Picanya, puesto que la anterior preseleccionada, Marta Tendero -aquella coprotagonista de la noche de la gran confusión de apellidos en la Fonteta-, lo practica profesionalmente. Ahora, Patricia busca esa plaza en el cuadro de honor que se le resiste a la comisión «Canupi».

Su caso es uno más de las falleras mayores de tres años de mandato. «Primero presenté la carta en la falla... y luego lo dije en casa. Sabía que me iban a apoyar». Pero es especial por otro motivo: es de las pocas falleras mayores de «no Fallas». Varias de las candidatas vivieron en septiembre fiestas «de mínimos» o «súper mínimos».

Ella no tuvo ni falla. La suya fue de las comisiones que hicieron objeción de conciencia y no plantaron. Sólo lo hizo en marzo de 2022. «No me arrepiento y no nos arrepentimos. Decidimos que no porque la situación sanitaria era complicada. La gente iba a salir en verano, la vacunación estaba sólo en camino y corríamos el riesgo de quedarnos a mitad camino y sufrir recaídas. Egoistamente me habría gustado tener Fallas en septiembre. Por tener ya algo. Pero pensando con cabeza fría decidimos hacerlo en marzo y como tocaba».

Siempre han defendido estas comisiones que no son menos falleras por no haber plantado y, de hecho, en Camí de Picanya, pese a estar en un barrio alejado, residencial, «demostramos año tras año que apostamos por la falla y las plantamos de mucha categoría».

Finalmente, las de Septiembre fueron unas Fallas seguras. «Podía salir cara o cruz». Mejor que no salieran las cosas mal «pero lo hicimos en conciencia». Y la consecuencia lógica es que, sí o sí, continuó. «De acuerdo que no había dudas, pero hay otras falleras mayores que no han podido tripitir. Y yo he tenido, al final, unas fallas en marzo plenas». Las cosas son como vienen, no como son. Y el futuro en forma de Fonteta, también.