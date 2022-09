Con su 1,71 de Mejor Marca Personal le habría dado para ser décima en el campeonato de España de este verano. «Llegué a ser tercera en el sub-18. Hasta he tenido la suerte de cruzarme con Ruth Beitia y que me hiciera correcciones». Carmen Marín ha compartido su pasión fallera con la del salto de altura, interrumpido por lesiones «pero de la que me llevo la constancia y la disciplina». Ahora afronta el último salto para llegar, por lo menos, a la corte, un cargo que no se ve en Borrull-Socors desde 2002.

Lo afrontará tras completar los estudios de Magisterio en Educación Infantil y haber vivier la rutina profesional ya tantas veces vista -porque son muchas las maestras preseleccionadas-: «Me he presentado a las oposiciones, Sé que estaré en la bolsa, haciendo sustituciones y aprendiendo de cada lugar». También está complicado: en esa bolsa de trabajo «te puedes congelar». Como una micro excedencia. Y si estuviera entre las elegidas «sería la congelación más maravillosa que podría tener».

Es de Borrull-Socors sin hacer caso a que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos: «Vivimos en la calle de al lado. Pero la conocimos por unos amigos de La Canyada». Entró toda la familia a la vez. Y si atan cabos llegarán a la conclusión de que es hija de Sebas Marín, uno de los falleros significados en la comisión. Y que es la fallera mayor que levantó un primer premio histórico: el de una falla absolutamente experimental que fue capaz de romper perjuicios y llevarse el máximo galardón de sección. Con la genialidad de Miguel Hache y un montón de cerillas. «Veníamos ya muy contentos porque habíamos ganado el premio de Fallas Experimentales Infantiles. Fue genial porque tengo mucho vínculo por mi condición de maestra: que los niños puedan entrar en la falla y aprender. Pero con los premios mayores, es verdad: no lo esperas. Pero lo ganamos todo: el de falla y otra vez el Experimental. Nos pregunta-mos si era verdad».

Quedarse con un «ninot» de la falla era difícil: cada cerilla era como una habitación completa. «No, no me caben en casa, pero dentro de cada una había una escena y me quedé con un tabalet». O sea, otras fallas son posibles. ¿Qué dirá una fallera de Borrull Socors? «Pues que cada comisión tiene su identidad. Y que es legítimo que cada una lo haga como considere. Pero cualquier valor es posible y respetable».

Fue fallera mayor infantil en 2009 «sin Fonteta» y tan sólo un año, el de 2022, de adulta. Y como su falla es especial, su puesto podría haberlo ocupado «un hombre. Lo tenemos en los estatutos. Que la representación de la comisión no tiene distinción de género». Del género tonto sería no quedarse con su candidatura a calarse la peineta en un cargo tan tradicional representando a una comisión innovadora.