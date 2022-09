Una originalidad entre las inquietudes laborales de las preseleccionadas se puede encontrar en Victoria Pérez. Es graduada en marketing, «que hice en Esic. Y ahora estoy finalizando los estudios en negocios digitales. Desde primer curso estoy haciendo prácticas en diferentes empresas». Con la intención final... «aún no lo tengo claro: tengo dos caminos. Por una parte, el marketing, que me apasiona. Y por otra parte, ser Directora de la Felicidad de las empresas. Lo que se llama Happiness CEO». Uno de esos cargos de nuevo, novísimo cuño. «Es muy importante la conexión de los equipos dentro de las empresas. Se está implantando poco a poco en las empresas en España y en el futuro aún estará mas implementado. Yo también me considero muy feliz y quiero transmitirlo a todo el mundo. No sólo ser algo propio».

Se apuntó con cinco años a una comisión vecina, a Joaquín Costa-Conde Altea «por una amiga. Y ahí me apunté a todo, incluyendo, claro, las jotas de su comisión». Años después «supe que mi abuelo había sido fallero de honor de Císcar-Burriana desde 1976. Fui a verlo, vi muchos niños jugando, bailando y acabé por apuntarme. Tendría siete u otro años. Conste que me sigo llevando muy bien con mi anterior falla».

Fallera de barrio, que reside en el barrio. «Mi padre ya vivía en Duque de Calabria. Todo queda en estas calles». Mi madre es de San Juan de Alicante. Pero donde pasa el verano es tierra adentro: «en Torremanzanas, un pequeño pueblo bajo la Sierra de Aitana».

No fue fallera mayor infantil y mayor es de las de tan sólo un año. Con la edad que tiene le va quedando lejos las historias de las macroverbenas. «Si, me han contado cositas. Mi padre iba a esas verbenas». Lo ha cambiado por ser la reina de la carpa más grande de la contornada.

Fallera mayor «por sorpresa. Un día que hubo una caída general de wasap me llamó un amigo y me dijo de quedar porque me tenía que contar una cosa. Con su suspense». Toda una puesta en escena: «quedamos a comer y al acabar, salimos a dar una vuelta y me llevó a la plaza de Cánovas, donde estaban esperándonos mi presidente y una amiga. Imagínate: me dijeron que habían pensado que era la candidata perfecta para ser fallera mayor. Y yo, aunque tenía el Trabajo de Fin de Grado y las prácticas, con la carga académica que supone, decidí preguntarlo primero en casa... y aquí estoy». Y tras un buen año, en materia de premio de falla, a la espera de comprobar si la Happiness CEO puede ser aún más feliz.