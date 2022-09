Con Diana Parra no vale la socorrida pregunta de «¿Quien te maquilla?». Y la de «¿Quien te peina?» Queda demasiado cerca de casa. Se resume, o se relata, en su decisión laboral. «Estaba dudando de lo que hacer y cierto día le dije a mi hermana: «enséñame a maquillarme para salir del paso». Me hizo una clase práctica en casa, le seguí los pasos, empecé a practicar, ví que me apasionaba y decidí que ese era mi destino. Cuando me tuve que decidir, primero me decanté por el maquillaje. Pero no te puedes ni debes dedicar sólo a eso y lo complementé con la peluquería. Y a día de hoy tengo que decir que me gustan por igual... cuando no la peluquería más. Podía acceder por un grado medio, un grado superior o, como hice yo, en una academia privada».

Tenía por entonces 16 años y ese presente y ese futuro es el salón Marta Parra Peluquería y Belleza. Es decir, el de su hermana mayor.» Somos cinco en el salón. Pero, sí: con dos Parras. ¿Dificil trabajar siendo jefa la hermana mayor? Para nada. Lo hace todo fácil y además tenemos una relación excelente. Estoy super contenta de estar casi las 24 horas con ella». Por las manos de Diana, pues, han pasado infinidad de falleras mayores, preseleccionadas, cortesanas... y si seguimos tirando del hilo, recordaríamos que Marta fue una de las componentes de la corte de 2010, que ella vivió en primera línea siendo apenas una cría de trece años.

Tiene 24 años, pero «cuando me presenté tenía veinte años». Dicho de otra forma, tripitidora. Y si Marta lo hizo por la falla Diputada Clara Campoamor (que este año también tiene preseleccionada en la persona de Carmen Peiró), ella lo hace por La Nova d’Orriols. «Me cambié hace seis años. Hubo un momento que la mayoría se borraron de la falla anterior. Yo conocía a mucha gente de La Nova y pensé que cuanto más tardara, peor, porque quería sí o sí ser fallera mayor. Me costó mucho desligarme de Diputada, porque mucha familia estaba y sigue estando allí. No me arrepineto porque estoy una comisión maravillosa. Pero de mi anterior comisión sólo tengo buenos recuerdos».

Si sale elegida como corte, posiblemente vaya a parar a la última fila, la de las más altas, mientras que su hermana transitó por la primera, la de las menos altas. «Es verdad que yo he heredado la estatura, pero no te creas, es mucho menos de lo que aparenta. No le llevo más de cinco centímetros o poco más. Lo que pasa es que en su año eran bastante altas».

Si el jurado da en la «Diana», «sería una de las mayores alegrías de mi vida» y, seguramente, el primer pensamiento iría hacia arriba, recordando a papá.