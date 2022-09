¡Muy buenas noches, València! La tierra de las flores, de la luz y del amor, la tierra de las Fallas. La tierra donde los sueños se hacen realidad.. Hoy, 363 días después, hemos vuelto al lugar donde empezó el nuestro.

Un pabellón al que llegamos como candidatas con los números 23 y 54 y saldremos comocomponentes de las Cortes de Honor 2022.

Un pabellón en el que las mascarillas cubrían nuestros rostros, un pabellón donde hoy, por fin, podemos lucir la mejor de nuestras sonrisas, la del agradecimiento...

Como en toda historia por contar, empezaremos por el principio, cuando nuestros jurados confiaron en nosotras... Nunca podremos olvidar su regalo, la oportunidad de representar a esta fiesta que tanto amamos y poder vivirla y conocerla desde un punto de vista tan especial. Siempre os llevaremos en nuestro corazón.

Gracias por vuestro cariño y confianza, ya no solo en el proceso sino en todo nuestro camino... y por convertirnos en esas privilegiadas que volverían a vivir las Fallas en de 9 marzo. Sería esa primera semilla con la que nuestra ilusión se hizo realidad, el inicio del cuento. Un cuento que tiene una gran rama vertebradora, una que ha hecho que día a día pudiéramos llegar a todos los puntos de nuestra ciudad y más allá.. Un hogar que se ha convertido en nuestra segunda casa fallera... un gran casal, llamado Junta Central Fallera Y como todo hogar, nosotras hemos tenido nuestra cabeza. Un presidente al que, muchas veces, hemos sido nosotras las que lo hemos llevado de cabeza... ¿Verdad, Carlos? Gracias, Carlos Galiana, por tu confianza, dedicación y apoyo. Gracias por hacer posible lo imposible y por todo ese gran trabajo que no se ve... Has sido, junto a tu equipo, una pieza fundamental para que este año sea recordado con gran cariño para todas nosotras.

Carmen, Cristina, María, Lucía, Inma, Amparo, María; secretaria y vicepresidentas de la familia fallera 2022, que junto a sus equipos nos han demostrado el amor y trabajo incansable por la fiesta más maravillosa del mundo.

Gracias por guiarnos y compartir tantos y tantos momentos con nosotros, pero sobre todo, por ese trabajo altruista y desinteresado que hace que las Fallas sean, a día de hoy, un referente de fiesta como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Son muchos los recuerdos vividos durante el tiempo en que hemos tenido el privilegio de representar en València y nos hemos sentido muy afortunadas de poder conocer nuestra fiesta más allá del ‘cap i casal’.

Porque si València es esa tierra maravillosa y acogedora, también lo son todas esas Juntas Locales que hemos visitado... Desde Benicarló a Elda, desde Utiel hasta Denia....y con ellas, sus representantes mayores e infantiles, un gran ejemplo de la grandeza de nuestra fiesta. Gracias de corazón a todas ellas y a sus poblaciones que nos han recibido siempre con los brazos abiertos. Y gracias a todos los municipios a los que nos han invitado a descubrir sus raíces y tradiciones.

Y si hablamos de la ‘germanor’ que nos caracteriza a todos los falleros y falleras, existe una ‘germanor’, que une la cultura festiva de nuestra Comunitat y más allá.

Nuestras fiestas vecinas, las Hogueras de San Juan y las Fiestas de la Magdalena de Castelló, fiestas que han estado representadas por unas niñas y mujeres que han sido un apoyo fundamental para nosotros y para las Fallas, y que nos han transmitido la ilusión y el amor por su fiesta... Gala y Carmen, Reinas de las Fiestas de la Magdalena de Castelló; Valeria y Marina, Belleses del Foc d’Alacant;

Y también Ángela y Maite, Reinas de la Huerta de las Fiestas de la Primavera de Murcia; Gadea y Fátima, Reinas de los Sampedros de Burgos

Qué suerte tienen Castellón, Alicante, Murcia y Burgos de haber tenido unas representantes como vosotras...

Siempre seréis bienvenidas a nuestra ciudad, y para siempre estaréis en nuestros corazones

Unos corazones que vuelven hoy donde empezó todo. Volvemos a nuestras fallas...

Volvemos a los centros donde una llamada nos cambió la vida.

Falla Ingeniero Josep Sirera - Pío IX y sector-agrupación Creu Coberta, gracias por haberme apoyado y cuidado desde el primer momento...Me siento toda una privilegiada al ser la primera Fallera Mayor Infantil de Valencia de la historia que representa a este fantástico sector, la Creu Coberta como también a mi querida falla.... Tacaets, gracias a vosotros mi sueño se ha cumplido de una manera inmejorable, nunca hubiera sido lo mismo sin vosotros.

Os quiero mucho.

Falla Poeta Alberola-Totana y sector-agrupación Olivereta... He sido muy feliz de teneros a mi lado... Muchos recuerdos estarán en mi memoria, pero sin duda la emoción al sentirse el pasado mes de febrero en el Palacio de la Exposición quedará en mí para siempre.

Y mi comisión, totaners y totaneres, gracias de todo corazón por el apoyo y el cariño que me habéis transmitido, me siento muy orgullosa y afortunada de vosotros... Sois unión y sois familia. Hoy vuelvo a mi origen, a mi hogar fallero, a mi casal.

Y para familia, la que hemos ganado este año... Esas 12 niñas responsables y comprometidas, 12 niñas que durante un año han sido mis compañeras pero sobre todo mis amigas. Las niñas que han dado la Vitamina que necesitábamos en estas Fallas de la ilusión, y a contagiarla a todos los falleritos y falleritas que hemos ido conociendo

Chicas, nunca olvidaré todos los momentos que hemos vivido juntas... Para mí ha sido un placer representar a València a vuestro lado. Habéis sido unas campeonas durante este año tan especial y, por eso, me siento muy orgullosa. Encima del escenario somos 12 más 1, pero abajo siempre seremos 13...

Muchas gracias a todas

Carmencita: Por tu ternura

Adela: Por tu dulzura

Patio: Por tu alegría

Isa: Por tu bondad

Carli: Por tu empatía

Alba: Por tu generosidad

Caye: Por tu amabilidad

Dani: Por tu simpatía

Carmen: Por tu espontaneidad

Carlita: Por tu responsabilidad

Sara: Por tu honestidad

Valentina: Por tu madurez

Ellas son las FLORES de València... Para siempre, INFA22. ¡Os quiero mucho, chicas!

13, un número que ha ganado un significado especial a nuestro alrededor... Justo aquí, hace un año 13 corazones latían con fuerza al escuchar sus nombres... quien nos debía decir que en una misma noche 13 vidas se unirían para siempre.

Lo que no sabíamos era todo lo que quedaba por delante... risas, sonrisas, confidencias, colores y texturas, bailes, escenarios, mascletaes y muchas emociones indescriptibles....

Ellas son las piezas perfectas de un rompecabezas de color verde que ha dado paso a la primavera y que ha esperanzado a los falleros y falleras, ese verde que quedará para siempre en 2022.

Debo confesaros el orgullo que siente verlas cada vez que están a mi lado, la admiración que siente por cada una de ellas... por su entrega a Valencia y la valentía con la que afrontan todos los retos. Ellas son, la LUZ de València.

- Marina y Camila, nuestras guías, ellas han abierto siempre nuestro camino. Como el amarillo que os identifica, vosotros sois vida, luz y energía, entrasteis para quedaros, para invadirnos de vuestra alegría.

- Sofía y Paloma, muy distintas pero con el mismo corazón y alma, y como su morado indica, son y serán eternas, no sólo en la historia de València sino también en nuestras vidas. Ellas han sabido mirar con ojos de ilusión todo lo vivido.

- Eva y Lucía, como el blanco que ha marcado este año sus vidas, nos ha marcado su ingenuidad... Sois risueñas y positivas, como la delicadeza de sus sonrisas de felicidad. Gracias por hacerlo todo tan fácil, por fijaros al detalle de que todo estuviera bien.

- Carla Colprim y Carolina, salisteis en una noche donde la C era la gran protagonista, y la C os ha unido. Yo quiero añadir cómo transmite su vestido azul, la C de calma pero también la sinceridad, la fidelidad y la armonía, la naturalidad y la sencillez.

- Carla Juliá y Claudia, sin duda el rojo ha sido y será uno de los colores que marcará su 2022. Cálidas, con valor y determinación. Ha sido hogar para los abrazos y las sonrisas pero también espejo donde reflejarse.

- María y Bea, las últimas manos que toco antes de empezar cualquier acto, manos que aportan seguridad y confianza. Ellas, cuyo negro muestra la elegancia, han sido el ejemplo de amabilidad, humor, amistad, madurez y empatía.

Y como la primavera con sus flores y colores, yo no soy ni hubiera sido nada sin ellas. Muchas gracias a todas por hacerlo posible, por ser grupo, por ir siempre hacia la misma dirección, por ser siempre 13. ¡Os adoro!

Este año ha sido un resurgir en el que hemos aprendido que nunca debemos decir nunca. Hemos aprendido que debemos proteger lo que amamos, por eso nunca más podremos decir que tenemos solo una familia, sino que ahora tenemos muchas más.

Los mejores seguidores que pudimos haber tenido. Esas, son nuestras familias... Infamilia, ¿qué hubiera sido de este año sin su apoyo? La alegría de verse en cada acto con su presencia, con sus aplausos y palabras de ánimo que siempre nos hacían sonreír: ¡GUAPAS, BONICAS, DISTINGUIDAS! Gracias por estar siempre listas para hacer mil convoyes, porque todos juntos pudimos hacer aún más hermandad en ese reinado tan ideal.

Familia Fama, familia fallera 2022... Ha sido nuestro apoyo fundamental en este año tan especial como atípico. Padres, Madres, hermanas, hermanos, parejas… Gracias por estar SIEMPRE, por cada aplauso, por cada sonrisa y por hacer que nuestra unión sea tan fuerte. Durante todo el año nos habéis demostrado que tenéis el título bien merecido de los mejores fans que podríamos tener y esto es ya para siempre. Sois y seréis guías insustituibles de nuestras vidas.

Infinitamente agradecida estoy a todas las personas, familiares y amigos que ha estado sumando y ayudando para que mi reinado fuera especial y perfecto. Y entre todas ellas, sin duda, está mi gran equipo, Mami, Papi y abuela... incansables, de paciencia infinita y de carácter extraordinario...

Mami, contigo todo ha sido maravilloso, gracias por haber hecho que ese reinado haya sido lo mejor de mi vida. Papi, confiaste en mí desde el primer momento y has sido un fantástico chófer para que pudieras venir a verme a todos los actos. Iaia, tú me contagiaste las raíces falleras desde muy pequeña y te has esforzado muchísimo para que siempre fuera perfecta.

Os quiero muchísimo.

A mis incondicionales: papá y mamá, Isabel y Marco, David…. me habéis demostrado que la familia es pilar fundamental para la vida... que incluso, en los momentos más difíciles en los que una estrella más brilla en el cielo, siempre queda bastante por continuar. Que el amor y la autenticidad al final siempre triunfan y que con esfuerzo y dedicación se pueden cumplir los sueños.

Gracias por hacer que este año sea lo mejor de mi vida, gracias por ser incondicionales.

¡Os quiero!

No puedo dejar de hablar de una persona con mayúsculas: CARMEN, mi FALLERA MAYOR de VALÈNCIA. Has sido una gran compañera en ese sueño maravilloso. València, Roma, Alicante, Castellón, Burgos, Murcia y tantos otros lugares compartidos en los que me has cuidado, aconsejado, guiado y enseñado infinidad de cosas... Una persona de sonrisa maravillosa a la que antes de conocer ya elegí para hacernos una foto premonitoria juntas, señal que demuestra que estábamos predestinadas para ser pareja y vivir juntas esta gran aventura. Carmen, muchísimas gracias por tratarme siempre como una princesa. Nuestros corazones estarán unidos para siempre.

Y en esa noche mágica de despidos y nuevos inicios no podía olvidarme de mi compañera de sueños, Nerea.

Nunca habría imaginado que una niña de ojos marrones, redondeados, que conocí hace menos de un año para hacernos esa primera fotografía juntas, sería tan importante y menos aún que esa foto nos uniría para siempre en nuestro destino.

Hemos pasado más de mil horas juntas este año, gracias por mostrarme las Fallas desde el punto de vista de la inocencia. Gracias por ser la compañera de aventuras de ese sueño que un 13 de octubre se hizo realidad. Por todo lo que hemos vivido, gracias por ser tú.

Y esta noche, es una noche mágica, en la que 26 de vosotras hoy comienzan su gran sueño. Candidatas a Falleras Mayores de València, sois muy afortunadas de ser las protagonistas de esta noche, tenéis a València y a vuestras fallas admirándoos. Hace un año estábamos en el mismo lugar donde ahora estáis todas vosotras, por eso queremos aconsejaros que disfrutéis mucho de esta noche única.

A todas aquellas afortunadas, os aseguramos que os cambia la vida… serás esas privilegiadas de descubrir las Fallas desde un punto de vista que nunca hubiera imaginado.

Mucha suerte a todas.

València, la tierra de las flores, de la luz y del amor... esa tierra que tantos y tantos artesanos hacen vibrar. Esos que llenan nuestras calles de arte, de música, de flores, pero que también nos han hecho lucir a las 26, con nuestras mejores galas... Gracias.

Ahora sí, toca decir adiós justo en el mismo lugar donde empezó todo: en este pabellón de

los sueños.

Falleros y falleras, valencianos y valencianas, nos despedimos de vosotros agradeciéndoos todo el cariño y apoyo que nos ha mostrado durante este año tan especial, el año del resurgir.

Gracias por las sonrisas bajo la mascarilla, gracias por estar siempre ante todas las

adversidades.

Gracias por llevar València y las Fallas en el corazón, por hacerles hogar y por abrirnos las puertas de vuestras casas... Esperamos que cada día os sintáis más orgullosos de ser falleros y falleras, de ser el alma de la mejor fiesta del mundo...Os aseguramos, mundo fallero, que nosotras siempre hemos intentado devolveros ese amor...

Y lo que es más importante todavía, transmitiros la ilusión y el aprecio por las Fallas y por nuestra tierra y nuestro compromiso de seguir haciéndolo... Eternamente llevaremos las Fallas de 2022 en nuestro corazón, pero sobre todo os llevaremos a vosotros, falleros y falleras.

¡Gracias, València, y hasta siempre