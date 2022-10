Juan Armiñana: "Me ilusiona ayudar a que Espartero se convierta en una gran referencia en las Fallas"

Ya llevaba años patrocinando y auspiciando primero a San Marcelino y ahora a Espartero-Ramón y Cajal. La Clasificación de Fallas de 2023 ha puesto en evidencia que la cosa va en serio: ya han alcanzado el presupuesto más alto en Primera A y en Especial Infantil. No es el presidente de la comisión, (es el empresario José Vicente López) ni siquiera directivo, pero se ha convertido a mitad camino entre mecenas y "secretario técnico". El resultado es que Espartero ha pasado de las secciones medio-altas a la zona noble. En cuanto le ha llegado una recuperación económica, ha vuelto a la carga.

Con sus 16 primeros premios de Especial (14 en Nou Campanar y dos en Cuba-Buenos Aires), ¿por qué esta aventura?

Porque me gustan las Fallas. Tuve mucha relación con el padre del presidente de Espartero en la época del Valencia CF (se refiere al ex consejero José López Lluch), hemos coincidido mucho.

Antes de las fallas de 2020 hablamos y la verdad es que estuve encantado. Espartero es una comisión con las puertas abiertas para todo el mundo y no es un tópico. Nos hemos apuntado, me ha hecho conocer también la asociación Fallers Pel Mon y me he involucrado con una única condición: no ser de la directiva (ríe).

Espartero tiene 12 primeros premios en Especial, entras y recuerdas las fallas de Juan Canet y me ilusiona volver y ayudar a ascender. Soy un fallero más...

Pero Patrocinador Necesario

Busco... pero las Fallas son así: para vivirlas y disfrutarlas.

Estoy cómodo y disfrutando de mi pasión.

¿Cual es el techo de Espartero con este subidón?

Donde estamos ahora. La plaza tiene las dimensiones que tiene. Este año ya vamos a ir bien en Primera A, con un presupuesto que es similar a algunas de Especial. Y en Especial Infantil queremos estar ahí, en la pelea. Fernando Foix es un artista distinto, con una interpretación muy particular.

¿Por qué ha salido de San Marcelino, que fue su primera gran apuesta?

Al final son etapas. Me he sentido muy querido allí. Creo que he hecho lo posible por ayudarles a crecer.

Defiéndase de esta acusación: «que llegue Armiñana y se ponga a patrocinar, es adulterar la competición».

Para nada. Es ilusión y cariño por la fiesta. Además, ayudar está al alcance de muchas personas y es cuestión de involucrarlas. Yo disfruto todo el año y la ilusión de competir por el primer premio es algo muy bonito. No concibo la indiferencia por ser primero, octavo o duodécimo. Y creo que ayuda a dar vistosidad a la ciudad.

Tanto como para...

Convertir Espartero en una referencia, una visita indispensable entre dos grandes fallas como Convento y el Pilar. Formar parte de la ruta. Estamos en un lugar céntrico y estratégico. Y para eso hay, además, una directiva y una comisión con una trayectoria que no necesita presentación. Son el mejor activo.

Defiéndase de esta tesis: «Juan Armiñana llegó, hizo fallas enormes y generó un crecimiento enorme de tamaños y volúmenes. Ahora Nou Campanar no existe, pero el resto de fallas no han bajado el nivel. De ahí la crisis económica de los talleres. Se ha generado una grandeza insostenible»

Creo que se equivocan. Nou Campanar es un modelo que no había por qué reproducirlo. Y hoy en día, con los presupuestos que hay, yo no me iría a hacer ese modelo Nou Campanar, que se sigue haciendo. Está todo por hacer. Lo de ahora es una barbaridad. Cada uno entendemos las Fallas de una forma diferente. Para mi, la calidad debe estar por encima de la cantidad. Lo perfecto es calidad y cantidad, pero si no hay dinero para tanto... habría que darle una vuelta. Y los artistas de Nou Campanar no perdían dinero. Había una relación entre costes e ingresos razonable.

¿Nunca irán a Especial?

No soy yo quien debe decirlo, pero hay que reconocer que la ubicación es complicada. Aunque a día de hoy no desentonaríamos en Especial.

¿Salva Banyuls y Néstor Ruiz tienen una oportunidad que no pueden desaprovechar?

El año pasado fue raro para todo y para todos. Los tiempos fueron distintos. Ellos mismos no quedaron suficientemente contentos. La falla está modelada completamente, figura de la Exposición incluida y... está muy, pero muy bien.

Cuando usted se va, ¿por qué nadie aprovechó la marca Nou Campanar? ¿Era una comisión artificial?

Me tiro yo gran parte de la culpa. No supe gestionar bien la salida. Quizá se debió encarrilar de otra forma para, por ejemplo, irse a cuarta o quinta y mantener la marca. Igual podíamos volver entonces. No salió bien y, tristemente, desapareció. No dejas de tener algo de añoranza. Es una etapa de mi vida ya acabada, de la que no me arrepiento lo más mínimo. Mi hijo vive allí y paso a veces.

¿Siente algo cuando ve el Lidl en el descampado?

Pienso en las horas que pasé y lo bonito que fue, pero no me gusta mirar atrás.

¿Cree que Nou Campanar queda bien ubicada en la historia?

Me siento sobre todo orgulloso de que al barrio se le sigue llamando Nou Campanar, que es una denominación que salió de la falla. Y que sigue teniendo connotaciones positivas. Dices Nou Campanar y le suena bien porque es sinónimo de calidad y buenas sensaciones. Eso da prestigio a la zona.

¿Le dolió que hubiera gente que se alegrara?

No he perdido ni medio minuto

¿De qué vive Juan Armiñana?

Además del Nou Racó, seguimos teniendo la empresa promotora, (Attikus). Volvemos a estar en una situación confusa, pero hay que seguir trabajando. Ahora ha cambiado todo. No tiene nada que ver el mundo de la promoción de entonces y el de ahora. Todo está mucho más controlado.