Mar Vercher (27 años) es el contraestilo absoluto de las falleras de la corte tripitidoras. Ella fue fallera mayor de un único año y tardía, de septiembre, porque la plaza había quedado vacante. «Si hace un año me lo dicen... he pasado de ni plantearme ser fallera mayor, porque los puestos estaban asignados, a serlo en mi falla y llegar aquí. Me levanto por las mañanas preguntándome si es real hasta que ves el móvil y te das cuenta que sí que lo es».

Lleva la extroversión y el buen rollo de serie y su elección sigue añadiendo nombres ilustres procedentes de la falla Isabel la Católica-Cirilo Amorós, la falla más representada en la corte en el Siglo XXI. «El viernes, al entrar en el casal, lo primero que hice fue hacerme una foto en el cuadro de honor de todas las elegidas». No es para menos: en diez años, una tras otra, Macarena Bonal, Begoña Jiménez (ésta, con premio gordo), María Marcos, Laura Vilana, Marta Martínez y Ana Ebri. Con Mar se aprende también que ser de la corte o fallera mayor es «cargo público». A cuenta de la necesidad de pausar su trabajo como médico. «Los MIR podemos coger una excedencia en caso de ocupar un cargo público. Y esto, en principio, está incluido». Llegado el momento (en febrero si se queda en la corte, el 19 de octubre si la eligen fallera mayor) tendrá que solicitarla. Su trabajo es de los duros y admirables: oncología radioterápica en el IVO. «El primer año pasé por la rotación que guarda relación con mi servicio. En el Hospital Clínico tuve Medicina Interna, Urgencias, Cirugía General, Urología, Radiología y Ginecología». Lo dicho: no siempre es fácil. «Pero es un trabajo agradecido. Si lo has hecho con cariño y has tratado a tu paciente como se merece, vale mucho la pena. Puede ser frustrante a veces, porque quieres darle una solución a tu paciente. Pero son muy agradecidos. A veces salgo mal de ánimo, pero siempre enriquecida».