Bona vesprada a totes i a tots.

Quan una xiqueta fallera somnia amb este moment sempre pensa que és això, només un somni, però de vegades els somnis es compleixen, el meu i el d'altres 25 xiquetes i dones especials i meravelloses...

Per a mi és tot un privilegi i responsabilitat estar hui ací, envoltada de tots els valencians i valencianes...i fer-ho a més, com a fallera major infantil de València, és un orgull inexplicable.

En primer lloc, volia donar les gràcies al jurat per haver-me donat l'honor, junt amb la meua cort, de representar a tots els xiquets i xiquetes falleres... Volem fer-vos una promesa... disfrutar d'enguany i ser sempre 13. Anem a fer-ho molt bé perquè vosaltres i València estigueu orgullosos de nosaltres.

En aquests moments, tan importants en la meua vida fallera, no puc deixar de recordar tot el viscut amb la meua comissió Azcàrraga-Ferran el Catòlic i també al meu sector i agrupació, Botànic-La Petxina. Gràcies pel vostre afecte i per ajudar-me a aconseguir el meu somni, però sobretot per ser part de la fallera que hui soc. I gràcies també a la meua família per haver-me inculcat l'amor per aquesta festa. Soc molt afortunada de ser valenciana i fallera.

I a la meua Cort d'Honor... Espere que estigueu tan orgulloses de mi com ja ho estic de totes vosaltres.

Vera, Daniela, Lara, Carla, Dani, Maria Elena, Paula, Olympia, Sofia, Ela, Beatriz i Maria, estic segura que gaudirem d'un any meravellós, junt amb les nostres famílies, som un gran equip i més encara amb Laura i la seua Cort.

Nosaltres, els xiquets i xiquetes valencianes, som la il·lusió, som el present i som el futur de la nostra festa, però sempre de la mà dels nostres majors... perquè si hi ha un gran patrimoni, eixe és el sentiment faller que heretem dels nostres...

I al món faller, espere que siga un any molt bonic i per això vos necessite, vull que gaudim totes i tots junts de la nostra gran festa, les Falles.

Visquen les Falles i Visca València!!!