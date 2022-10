A continuación, puedes leer el discurso completo del alcalde

Fallera major de València,

Fallera major infantil de València,

Corts d’honor,

Autoritats i membres de la corporació,

Falleres i fallers,





Al llarg de l’any, este hemicicle és testimoni d’actes que, tot i la seua solemnitat i formalitat, se’ns presenten també plens d’emocions i sentiments. Fa uns dies obríem les portes d’este saló de plens per mostrar el nostre reconeixement a aquelles persones i entitats que enguany rebien honors i distincions d’este ajuntament per la seua contribució a la vida ciutadana. Hui tornem a obrir estes portes —que és una manera d’obrir els nostres cors— per rebre-vos, Laura i Paula, com a representants de la festa fallera del 2023, acompanyades de les vostres corts d’honor. És un dia per a compartir les vostres il·lusions, els vostres anhels. I la millor manera de fer-ho és escoltant-los de les vostres pròpies veus.

Té la paraula la fallera major infantil de València, Paula Nieto Medina.

A continuació, escoltarem la fallera major de València, Laura Mengó Hernández.





Paula i Laura, afronteu des de hui un nou repte en les vostres vides, el de representar la festa de les Falles, la festa major de València. I ho fareu ben escortades per les que, des de fa unes setmanes, ja són les vostres companyes, les vostres corts d’honor. Perquè, si en alguna cosa ens hem pogut refermar en este temps d’incerteses, és que la festa ens agermana, que la festa és una necessitat humana.





Eixe és el valor que està en la base i l’essència de les Falles, el seu principal impacte: l’humà i el personal. El dels sopars al casal, el dels muntatges del teatre, el dels assajos dels balls al carrer, el dels preparatius de les presentacions, el de les reunions per a coordinar el llibret, el de la partida de truc o el dels passacarrers per les demarcacions. Experiències que totes heu viscut en les vostres comissions. Moments, tots, que fan festa fent barri i que fan barri fent festa. És la combinació d’eixes vivències íntimes la que ajuda a teixir eixe llegat que anomenem patrimoni. Eixa és la suma de valors que els fallers i les falleres de les vostres comissions han mantingut any rere any gràcies al seu treball quotidià, i que enguany totes vosaltres teniu l’oportunitat de representar.

Però la singularitat de les Falles és que esta xarxa de relacions personals i col·lectives travada al llarg dels anys constituïx també una plataforma excepcional per a expressar la creativitat d’un poble que es manifesta amb entusiasme i treball. Això és possible gràcies a tantes i tants professionals vinculats a la festa de les Falles que, amb el seu esforç i dedicació, han fet possible l’evolució de treballs artesans tradicionals. Incorporant les innovacions tècniques necessàries, han garantit la continuïtat dels seus components creatius i artístics enfilant cada primavera volums, colors, pólvora i seda. Artistes fallers, pirotècnics i indumentaristes són mereixedors del nostre reconeixement a la dignitat del seu ofici.





Ho he dit en alguna altra ocasió i convé subratllar-ho ara: el valor de la festa és la seua gent. Ho recordaven ahir Laura i Paula en les seues primeres paraules, quan deien que allò que més els agrada és gaudir amb la seua comissió i els seus amics de la millor festa. I eixe és l’impacte més valuós que tenen les Falles: l’emocional, l’afectiu, el que convertix en radiant una ciutat que es prepara per a rebre amb goig la festa, el que ajuda a construir en una perfecta aliança eixe llegat de festa i cultura que anomenem patrimoni.





Un llegat que durant este últim exercici han sabut representar de manera entusiasta Carmen i Nerea. Amb l’esclat del seu somriure, en cada acte, en cada casal, en cada carrer, ens han contagiat la seua alegria. Per a elles va la nostra eterna gratitud.





Déiem que la festa s’ha fet necessària en les nostres vides, que la festa ens agermana. I això, que podria quedar-se en una mera frase retòrica, cobra vida en cadascun dels moments que compartim amb les festes de les ciutats germanes d’Alacant i Castelló, hui representades per la bellesa del foc de les Fogueres de Sant Joan, María Niceto, i per la reina de les Festes de la Magdalena, Selene Tarín. A elles els volem mostrar hui el nostre afecte i germanor amb este càlid aplaudiment.





Laura i Paula, estic plenament convençut que la festa s’enriquirà amb la vostra experiència personal, acadèmica i professional, amb el vostre compromís amb la societat. Tant amb el vostre com amb el de les vostres companyes de les corts d’honor, eixe equip de què parlava Laura este matí en una de les primeres entrevistes. Com a joves, com a dones, teniu molt a dir sobre el futur —i el present— d’esta festa, que serà —que ho ha de ser ja— plenament vostra. Per això, també esperem de totes vosaltres que, una volta acabat este exercici, continueu aportant a la vostra trajectòria fallera el resultat de totes les experiències i vivències enriquidores que experimentareu al llarg d’este intens any que comença hui.





Laura i Paula, concloguem hui esta jornada plena d’alegria, la primera de tants dies d’energia desbordant amb què enguany representareu la nostra festa. Durant tot eixe trajecte, com cada any, la festa ens agermanarà fent brollar de cada casal, de cada taller, de cada barri, un foc ardent de vida que convertirà València en una foguera alegre, expressió de la festa ciutadana.





Visca les Falles!

Visca València!