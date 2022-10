El debate de artistas falleros en la Festa per a Tots de la Sección Especial, es la única ocasión anual para que los profesionales pulsen el estado de su presente. En la edición 22-23 dejó un cierto poso de incógnita. Porque los profesionales no vacilaron a la hora de ir reconociendo que se reducirán volúmenes a causa del desbocado aumento de los costes de producción, pero sin rotundidad sindical. Como su puntito de sacacorchos.

La valentía fue vertiéndose poco a poco. Por ejemplo, David Sánchez Llongo, de Exposición. «Hacer fallas es una empresa como cualquier otra. Yo, con la subida de precios, he reducido volumen de todas mis fallas. A ver si consigo que así me salgan los números, porque la marcha que llevamos es muy mala. Si así lo consigo, me saldrá el ejercicio. Mi falla no tiene 14 metros. Ya no me lo puedo permitir. Y haré que mi cliente esté contento o muy contento».

Porque reducir no quiere decir hacer menos. Mario Gual lo apuntó: «Y a pesar de todo, estamos haciendo las cosas con la mejor praxis posible». El artista de Na Jordana aseguraba que «ha subido el precio hasta de lo más tonto. Y quisiera que los falleros porque son cosas que no se conocen. En las Fallas, las cosas se compran una vez al año y en la calle. Pero visto desde dentro es mucho peor, porque las facturas pasan todos los meses. Si las fallas son, al final, más pequeñas, es porque no se puede hacer de otra manera».

Pere Baenas, el artista de Convento y vigente doble ganador, fue más tibio. «Yo no vengo a llorar. Las Fallas deben estar por encima de estas subidas de precios. Trabajaremos de la mejor manera posible, sacando el mayor partido al dinero, trabajando más horas que nunca. La gente tampoco está muy habituada a que la falla es un producto de lujo. Parece que tengamos que justificar la subida de precios, cuando a la comisión también le cuesta».

El artista fallero se caracteriza por su derroche de energías, mucho más que en otros trabajos más reglados. «Si acabas a las dos de la madrugada, no pasa nada. Como artistas falleros...» decía con un punto de sorna Vicente Martínez Aparici, de Cuba-Literato Azorín. Y Carlos Carsí, de l’Antiga de Campanar, sí que se mostró contundente. « Hay que llegar a entendimientos. Yo quiero dar mucho más de lo que quiero dar. Si: hay una problemática muy grave a un oficio que venía tocado y que van a seguir en el futuro. Es como repostar con 50 euros y ver que no ya te dan 50 litros. No podemos dar más de sí, aunque queramos».

Si a esto se añade la posible arbitrariedad de los premios, el desconocimiento de la fiesta, la pérdida de trabajadores y cierre de talleres que tuvieron en la pandemia el empujón final, el panorama continúa siendo, en el mejor de los casos, complicado. «Y no parece que las cosas vayan a ir mejor» decía Paco Torres. ¿Donde encontrar consuelo? «Ayudaría mucho, por ejemplo, la sensibilidad de las instituciones. Que entendieran que no somos una industria al uso. Por ejemplo, con los gastos de la Seguridad Social». Se necesita eficiencia. Pero ¿cómo? Carsí recordaba que «ahí entran los trabajos de fuera. Y cada vez cogeremos menos fallas y subsistiremos con lo que nos entre de fuera. Mirarnos el ombligo y a partir de ahí, ir junto con nuestros clientes a intentar encontrar soluciones. El año que viene se multiplicará y al siguiente más. Y llegará un momento que nadie querrá hacer Especial, que debería ser el sueño de todos artistas y que ahora resulta que no lo es porque si no la haces vives más tranquilo. Y cada año se va a notar más».