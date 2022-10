La indumentaria tradicional valenciana es brillante, espectacular. Pero no es cómoda. Eso está más que asumido a lo largo de las generaciones. Si a esto se añade un calendario de actividades extraordinariamente complicado, y la propia sofisticación de cuando rodea a vestirse de valenciana, surgen problemas. Para los que, ocasionalmente, aparecen soluciones.

La última ha llegado de la mano de Orfebres Peris Roca. La centenaria firma ha patentado un ingenio que sirve para evitar una de las grandes molestias que sufren las falleras: dormir con los moños puestos y, por consiguiente, con las agujas. Porque se clavan en la cabeza y porque se pueden romper. Si ya de por sí dormir con el moño posterior es complicado (hay que proteger el postizo envolviéndolo con medias o pañuelos), el elemento de metal que lo sujeta no ayuda ni al confort ni a su propia integridad. Para evitarlo, Peris Roca ha inventado el "pincho de dormir". Se trata de una pieza doble, como la "de verdad", con su espada y su funda, pero con los bordes redondeados.

El montaje es muy sencillo: "se quita la espada original y se pone ésta. Y después, se quita la funda, que nosotros llamamos cañón, y se introduce el sustituto. Después, por las mañanas, es tan sencillo como repetir el proceso" asegura Elisa Peris, gerente de la empresa. Lo que se cosigue de esta manera, es "dormir de la mejor manera posible. Y no sólo por la comodidad de los mismos, sino por no tener que sufrir por si el aderezo principal se daña". Las terminaciones, en lugar de ser bolas o cuadrados de gran tamaño, con bordes incluso puntiagudos, se transforman en pequeñas bolas -con el logo de la empresa-.

El modelo está patentado porque "no han existido hasta el momento en ningún taller" y se venden por 35 euros en tienda o en web con descuento.

Remedios necesarios

Las simulaciones o protecciones tienden a mejorar la calidad del uso de la indumentaria. Habida cuenta de que no son de "quitar y poner" sino que, sobre todo en la semana de fallas -y los fines de semana para las falleras mayores de comisiones- precisan de una pervivencia a lo largo de los días, tanto por su deterioro como por su posible manchado. Son soluciones que no desvirtúan el aspecto de la indumentaria, pero que ayudan a su aprovechamiento. Desde los moños cosidos con una redecilla casi invisible, pasando por el "delantal chocolatero", las cintas que sustituyen el pinchado de los pendientes en el lóbulo, los velcros para ajustar los cancanes, los "alçaores" para regular los vuelos, junto con los habituales trucos para hacer soportable el empleo de los zapatos o la transpiración por el peso y calor del traje. En el caso del peinado, que es un elemento especialmente sensible, sobre todo a la hora de dormir, se han diseñado o empleado también toda suerte de almohadones y cojines cervicales, aunque no solucionan necesariamente el problema del pincho posterior y que ahora, con este particular "estoque simulado" permiten ser un alivio cuando se está en casa.

Peris Roca, que acaba de celebrar su centenario, (recientemente ha sido distinguida como uno de los comercios históricos del centro de València) protagonizó una curiosa iniciativa de Arroz La Fallera en las pasadas Fallas, al incorporar una cámara subjetiva en un aderezo de fallera para mostrar las sensaciones de una fallera mayor, la de Alcàsser-Yàtova, durante la cremà de su falla. También ha sido indumentarista oficial surtiendo de peinetas a la fallera mayor de València y la corte.