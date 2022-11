Las comisiones que se vieron obligadas a quemar la parte de las fallas que tenían plantadas en marzo de 2020 van a ser obligadas a reintegrar una parte importante de las ayudas recibidas al considerar la Junta de Gobierno que no han excedido el gasto subvencionable. La más perjudicada es Na Jordana, a la que se conmina a reintegrar 42.313 euros, mientras que Cuba-Literato Azorín tendrá que abonar 14.093 euros y Reino de València-Duque de Calabria, siendo la que sale mejor parada, tendrá que desembolsar 9.775 euros.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno al considerar en su argumentario que las tres han rebasado el paquete de ayudas que recibieron durante el particular «bienio negro». Estas comisiones tenían que reconstruir las tres fallas que se vieron obligadas a quemar tras la «desplantà» de marzo de 2020 y, por consiguiente, su desembolso fue mucho mayor que el de cualquier otra comisión, que simplemente tuvo que justificar los arreglos provocados por el almacenamiento de la falla durante año y medio.

Un ejemplo de la situación es la de Na Jordana, que tuvo que reconstruir todo su gran cuerpo central junto con otros elementos adyacentes. «Presentamos un presupuesto de 65.000 euros, perfectamente desglosado». El ayuntamiento «en palabras de Carlos Galiana, «hasta donde podía», aportó 25.000 y nosotros pagamos hasta donde pudimos, incluyendo una campaña de micromecenazgo». Finalmente quedaron algo más de quince mil euros sin poder justificar «que el propio Mario asumió como propio». La consecuencia es una «multa» de 10.584 euros.

"Exceso percibido"

Pero a ese tramo se le suma el más importante y gravoso: el calificado como «exceso percibido en concepto de reparaciones»; es decir, cualquier falla podía repercutir un diez por ciento de coste en reparar las fallas guardadas durante un año. Estas comisiones lo rebasaron ampliamente al no tratarse de pequeños arreglos, sino de remates en toda regla (en el caso de Cuba-Literato Azorín, por ejemplo, la célebre aviadora). Ahora, el ayuntamiento considera que ese exceso no es subvencionable y genera una penalización de 31.728 euros a Na Jordana; 14.093 a Cuba y 9.647 a Reino de València.

Dicho de otra manera, hacer una Lucrecia nueva en la avenida Reino de València no se considera computable. «La verdad es que no lo entendemos. Estamos esperando recibir la comunicación, pero hemos presentado todas las facturas» aseguraba el presidente de la comisión en aquel bienio, Vicente Hércules. «Hace nos días ya nos llamaron pero aún desconocemos el porqué de esta obligación de pago». El entonces presidente ruzafeño espera "tener más noticias y el expediente porque lo único que nos hace ver esto es que el esfuerzo realizado por volver a tener la falla en condiciones nos va a dar más un disgusto que de otra cosa".

La penalización es especialmente dramática para las comisiones porque ahora les impide recibir más subvenciones. Mientras no abonen ésta «y no creemos que se pueda llevar a cabo un pago aplazado», no podrán percibir todo el «trenecito» de lo que viene (iluminación, fallas de 2023, etcétera). «Es una pescadilla que se muerde la cola y, ahora mismo, estamos en la más absoluta de las incertidumbres».