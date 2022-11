Los presupuestos de la Junta Central Fallera son, normalmente, fuente de fricción entre gobierno y oposición. Pero tienen una ventaja: por muy desajustados que vayan la previsión y la realidad, siempre está mamá Ayuntamiento para arreglar las cosas e inyectar dinero. Con todo, la lectura final de las cuentas ha generado, tal como era previsible, la discrepancia.

En términos absolutos, la previsión es que los gastos sean de 2,8 millones de euros (2.817.434 exactamente). Lo que sirve al concejal Carlos Galiana para felicitarse: "es un incremento de, 5,28 por ciento dentro de lo que es un crecimiento continuado". Y puestos a lanzar la pulla, "es más de un 30 por ciento de lo que se presupuestaba inicialmente en 2015, por lo que no entendemos los votos en contra de la oposición".

¿Y qué dice la oposición? El concejal Santiago Ballester apela a que el presupuesto, como previsión que es, no sirve de mucho si luego no se cumple: "son unas cuentas poco creíbles. Si la ejecución en octubre ya es superior a lo previsto para 2023, es una irrealidad absoluta". Porque, a día de hoy, el dinero ya gastado en 2022 (un año ya totalmente normal, sin desbarajustes por la pandemia), que son algo más de 2,9 millones, supera ya de partida esos 2,8 millones.

Obligado a pedir más dinero

Y hace especial hincapié en partidas que, a día de hoy, han supuesto mucho más gasto de lo que ahora se pretende. Por ejemplo: "en la Ofrenda hay comprometidos 70.168 euros y ahora se prevén 15.000 para el próximo año. Para la Cabalgata del Ninot, tras gastar 42.128, se presupuestan 5.000. Las exaltaciones se comprometieron 170.576 euros y ahora se prevén 120.000. De alquilar el teatro se han pagado 78.000 euros y ahora se prevén 45.000. ¿Cómo van a arreglar eso? ¿Recortando los festejos?". Seguramente, pidiendo transvasando o pidiendo más crédito a las arcas municipales. "Quedándonos simplemente con la cifra absoluta, lo que tiene que hacer el concejal es unos presupuestos reales, pidiendo de origen al ayuntamiento la asignación real y realista". Y ahí viene la pulla contraria: "llegamos a la conclusión de que no tiene previsto gobernar desde mediados del próximo año".

El concejal Galiana destaca la subida del apartado de indumentaria y de pirotecnia. Así, para 2023 el presupuesto inicial para pirotecnia se incrementa en 160.000 euros y llega hasta los 465.000 euros. Por su parte, la partida de indumentaria se eleva un 26% hasta llegar a los 107.119 euros. Aunque será el tiempo el que dejará claro si se trata de un artificio contable (endosar dinero a esa partida para redistribuirla) o si, efectivamente, en 2023 se llevará a cabo una mejora económica sustancial en ambas partidas (pagar más y mejor la indumentaria y pagar más y mejor los espectáculos pirotécnicos).

Galiana no se queda con lo dicho y critica a la oposición que "es imposible estar siempre en contra de todo y a la vez no ser capaz de plantear alternativas ni mejoras para nuestra fiesta grande. O sí, quizás sí es posible cuando no hay proyecto desde la derecha para las Fallas y únicamente les interesa el desgaste y el deseo de que todo vaya mal”.

El grupo municipal Ciudadanos también se ha opuesto al considerar que incurre “en una importante falta de previsión”. En palabras de la concejala, Amparo Picó: “En 2022 ya tuvimos que hacer ampliaciones de crédito por valor de 700.000 euros porque el presupuesto inicial no llegaba para cubrir todas las necesidades. Si bien es cierto que este año partimos con 140.000 euros más, ¿no habría sido lo normal hacer desde el principio un presupuesto realista, en lugar de exponernos otra vez a ampliaciones?”.

¿Donde se dispararon las cuentas? Por ejemplo, con Expojove, con la indumentaria (aunque, en principio, como queda dicho, se trataba de un "bidón" para transferir a otras cuentas) y, sobre todo, en Festejos y Cultura: en la elección de las cortes de honor, fuegos artificiales, el concurso de play back, el arrendamiento de teatros.

Más subvención municipal y dependencia total

Donde, si se tira la toalla, (se reconocen "dificultades") es en la obtención de patrocinios, razón por la cual la previsión baja a 70.000 euros, casi la mitad que lo previsto el año pasado, habiéndose realizado apenas tres mil euros. Esto pone en evidencia la total dependencia de las arcas municipales, (de hecho, para 2023 serán 2,6 millones de los 2,8 previstos, subiendo, ya de partida, doscientos mil) puesto que el resto de ingresos proceden de la venta de entradas (una partida respetable, 139.000 euros) y de algunas subvenciones.

Hay que recordar, en cualquiera de las circunstancias, que el presupuesto de la Junta Central Fallera está condicionado por dos aspectos: que no persigue superávit (es una organización festiva, que debe prever unos gastos y llevarlos a cabo) y que tiene esa salvaguarda de las arcas municipales, que no se podría permitir ninguna entidad privada.