El fallecimiento del que fue delegado de cultura de la Junta Central Fallera y, sobre todo, hombre del Teatre Faller, Voro Carsí, ha sido una de las grandes conmociones de los últimos tiempos en el máximo organismo fallero, que este martes guardará un respetuoso minuto de silencio durante el pleno, como en el anterior lo hizo en memoria de Enrique Fernández.

De entre todas las condolencias y mensajes, no hay duda que uno de los más sentidos y significados es el que ha expresado el que fuera concejal de fiestas Félix Crespo, quien ha rememorado la relación que tenían y que se fraguó durante el bachillerato con el hilo conductor de las Fallas, algo tan poco frecuente en esas edades, incluso en los años setenta.

"Conectamos en seguida"

A la vez ha dado a conocer un incunable: una fotografía en la que ambos hacen una visita al taller de Manuel Viguer para la revista del colegio en el que ambos estudiaban, el Calasanz de Micer Mascó. Los Escolapios de toda la vida. Un Félix Crespo y un Voro Carsí adolescentes, pero reconocibles, a pesar de los 45 años que separan las fotografías del presente, posan con un ninot aún a medio hacer. Estudiar y mucho más "porque como era la época en que las clases eran por apellidos, imagínate Carsí y Crespo. Pues caímos juntos, pupitre con pupitre, y conectamos en seguida por el tema de las Fallas o el cine". Ya es curioso que dos jóvenes de la época, de finales de los setenta "en lugar de jugar al fútbol, hablábamos de Fallas".

"Un día te voy a enganchar"

Visiblemente emocionado, el presidente de la JCF durante ocho años recuerda que "preparamos mil veces la revista del colegio". Cada uno en su falla, Exposición y Leones-Poeta Mas y Ros. Y con una vida siempre conectada. "Me hizo padrino de su hijo, hemos vivido en la misma zona de Tarongers. Perdimos un poco en contacto con mi vorágine de concejal, que ya sabes el poco tiempo que deja. Pero éramos amigos y de verdad, aunque nunca hicimos gala de la vinculación que teníamos".

Curiosamente, nunca llegó a ser alto cargo para Crespo en la JCF. "Me arrepiento de no haber tirado de él. Y mira que más de una vez le decía "Te voy a enganchar" y él me decía "¡No me líes, no me líes!", pero el tiempo ha demostrado que sí que tenía mucho que aportar a la fiesta. Toda esa actividad y toda esa inquietud que tenía".

Se ha ido con apenas 60 años. A Crespo se le quiebra la voz. "No se lo merecía. Siempre pensé que habría una solución".