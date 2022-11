13·11·2022 23:50

No es una maqueta de falla, aunque pueda parecerlo. Es un regalo que le ha hecho la comisión de Alquerías de Bellver-Garbí a su artista infantil, Miguel March. Que hace muy poquito tiempo fue papá por segunda vez, de otra niña, y en la comisión de Benicalap han debido pensar, y con razón, que no viene nada mal echar una mano en los gastos infantiles. Y el artista no ha dudado en expresar su agradecimiento. Y mientras, enfila el tramo final de "Un día de cine", la falla infantil del próximo mes de marzo.