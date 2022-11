Si algo funciona, no lo toques. Esa debe ser una de las máximas en Archiduque Carlos-Músico Gomis. Y el resultado no puede ser mejor porque han conseguido ganarse por méritos propios ser uno de los grandes referentes en materia artística de las Fallas de València. El hecho de plantar en un barrio residencial y alejado del centro no les ha impedido creer claramente en el componente artístico de la fiesta y apostar por él, sin descuidar otros aspectos como el grupo de teatro.