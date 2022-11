El calendario laboral de la ciudad, con la elección del 24 de abril como festivo local para aprovechar el día de San Vicente Mártir que quedaba libre al celebrarse en domingo no ha podido ser aprobado por lo que tendrá que volver a formularse en un pleno extraordinario o en el ordinario de diciembre.

En el momento de acabar la primera tanda de turnos de palabra, varios concejales del equipo de gobierno se habían ausentado. Por lo que la oposición rechazó continuar el segundo turno de réplica. La votación, por ello salió con 11 votos a favor y 16 en contra. Rechazado, pues, el calendario por la presencia de ese día de conflicto.

Eso no quiere decir que no vaya a salir adelante. Será, pero con retraso: habrá que volver a presentar ese punto en el orden del día o del pleno ordinario de diciembre o en uno extraordinario. Con la confianza de que, en ese momento, no haya concejales despistados.

El otro festivo local (los ayuntamientos tienen derecho a elegir dos), como suele ser habitual, es San Vicente Ferrer.

Un intento desesperado y frustrado de intentar pervertir la voluntad del pleno. Y que no va a ningún sitio porque se aprobará posteriormente.



Que pena que solo puedan quedar para estos momentos. — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) 17 de noviembre de 2022

En el debate, la oposición reprochó elegir esa fecha de abril, como pensamiento general, apelando a la falta de tradición de la misma, criticando el proyecto de que, con esa elección, se garantizan cuatro semanas consecutivas con cuatro días laborables nada más. Y, por contra, no haber elegido el 17 de marzo para extender a puente la Semana de Fallas.

Esta propuesta perseguía, según ha explicado el alcalde Joan Ribó en varias ocasiones, hacer una prueba relacionada con la semana laboral de 4 días, para lo que el alcalde quiere convertir el 24 de abril en festivo. Esta probatura no podrá ser realizada de momento a no ser que se convoque otro pleno exprofeso, entre cosas porque la Generalitat tiene que sancionar y aprobar el calendario, y queda poco tiempo para que lo haga ya que estamos ya a mitad de noviembre.

"No es tiempo de hacer experimentos"

Santiago Ballester (PP) criticó la decisión "por falta de consenso con los colectivos y por la falta de carácter tradicional del 24 de abril. Y con la que está cayendo, con lo que están pasando los comercios... ¿de verdad estamos para experimentos?. Es casi sumar una semana sin facturación en poco tiempo. No es un ensayo sin riesgo. Es una pantomima y no es tiempo de hacer experimentos".

Amparo Picó (Cs) extendió la crítica a no haber apoyado a la Semana Santa, para incentivar la festividad Marinera, utilizando ese día para alargarla. Y en lo tocante a las Fallas aportó otra posibilidad de fechas: "¿por qué no declarar festivo el 20 de marzo, que lo agradecerá el colectivo fallero?". En definitiva, pidió "menos experimentos y más apoyar a València, sus fiestas y tradiciones".

Antes, José Gosálbez (Vox), ya había cuestionado no utilizar ese 17 de marzo con un concluyente "ustedes quieren destruir las Fallas".

"Los falleros saben planificarse"

El edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, fue el encargado de responder y defender la decisión. Asegurando que "este gobierno garantiza las fiestas". Desdramatizó el 17 de marzo "porque los falleros planifican sus Fallas con mucho tiempo porque saben cuando cae y tienen claro cuando tienen que pedir sus permisos laborales". Y defendió la sucesión de semanas de cuatro días en que "esto va de la felicidad de las personas y probar lo que se está probando en otras ciudades y países. A ver si incrementa la felicidad de las personas".

Refiriéndose a los perjuicios a sectores productivos replicó que "¿Malo para la hostelería? A lo mejor usted sale a la calle porque es festivo y consume. Y el pequeño comercio, si quere, puede abrir".

En definitiva, "no nos intenten vender que esto va en contra de los falleros". Y con el contraataque correspondiente: "Ir en contra es votar en contra del presupuesto de la Junta Central Fallera o los de Cultura Festiva".