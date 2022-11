Un grupo de casi veinte familias ha presentado ante la Junta Central Fallera (ante la secretaría general y ante la delegación de Incidencias) un escrito de protesta por lo que consideran trato inadecuado por parte del jurado encargado del proceso completo de elección de fallera mayor y corte de honor; en este caso, infantil.

En concreto, por considerar que uno de sus componentes "no se encuentra en condiciones de poder relacionarse y mantener un trato adecuado con las menores" pero, por extensión, "tampoco el resto de los componentes del jurado que consintieron ese comportamiento y no lo comunicaron ni lo denunciaron ante la Junta Central Fallera".

El escrito, que entró por registro de entrada el 8 de noviembre "recibiendo el silencio administrativo porque no hemos recibido ninguna contestación en dos semanas" se refiere a verter "manifestaciones desafortunadas e innecesarias sin pensar que está tratando con niñas menores de edad ilusionadas con llegar a ser Fallera Mayor Infantil de València".

Como comentarios "innecesarios" ponen de ejemplo que "uno de los días de actividades que se desarrollaron, las niñas salieron comentando un mensaje que les había dado el jurado y que transmitieron de forma textual: “las 60 que no salgáis, pensad porque no habéis salido'". Expresión que, consideran, «no corresponde ni a la situación, ni al carácter del proceso, que debería de tratarse de unos días llenos de ilusión y diversión».

"Ya hay elegidas"

Podría tratarse de una interpretación errónea de las niñas. Pero otra de las quejas es de que «el día de la prueba de los playbacks por grupos (las candidatas se dividieron para hacer una actuación conjunta) delante de todas las niñas y todas las familias, volvió a hacer otro de sus comentarios, diciendo que “hasta ayer no teníamos ninguna lista de niñas elegidas, pero puedo decir que anoche, nos reunimos los siete en casa de un jurado, y ya hay lista de niñas elegidas”, una vez más algo innecesario».



Jurado elegido por la asamblea y por el presidente de la JCF La composición del jurado que criba por partida doble (de 73 preseleccionadas a una fallera mayor y doce componentes de la corte de honor) es responsabilidad de las dos grandes estructuras de la fiesta. La asamblea de presidentes elige a cuatro componentes, que han de ser presidentes de falla, miembros de la Junta Central Fallera y/o presidentes de agrupación. Así mismo, el presidente de la JCF elige a otras tres: una fallera mayor y una componente de corte de años anteriores y un fallero o fallera sin ninguna otra condición.

No "prefabricadas"

Que el veredicto no se hace en la Fonteta, y que se va completando con el paso de los días, es algo conocido y asumido. Pero los firmantes también consideran poco pertinente que «en una de las entrevistas en la televisión, realizada la misma noche de La Fonteta, de nuevo, hubo otro comentario desafortunado, apuntando que “no querían niñas prefabricadas” dando por hecho que las 60 niñas que no salieran, correspondían a un patrón que no les gustaba o no querían».

No se discute el veredicto

Los firmantes aseguran que el escrito que no es una queja por el veredicto. «Este documento no tiene intención de reclamar ningún resultado del proceso» -es decir, no lo quieren considerar como un «pataleo»- sino con la intención de que «estos hechos no se repitan, se tomen las acciones pertinentes y se supervise, la evolución y desarrollo del proceso de selección, de una manera constante y periódica, por el beneficio de las personas que participan en dicho proceso».

Los firmantes finalizan asegurando que, con un Congreso Fallero en marcha, «se debería tener en cuenta dentro de los puntos a tratar, el del proceso de elección de las Falleras Mayores de Valencia, desde la preselección por sectores hasta ‘La llamada’, creando unas bases que seguir, y una supervisión de todo el proceso por distintos miembros de JCF».