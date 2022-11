Las comisiones de Sección Especial que tuvieron que reconstruir sus fallas, incineradas en marzo de 2020 se encontraron con la desagradable sorpresa de que el ayuntamiento les reclamaba devolver una gran parte de la subvención recibida por dicha reconstrucción: un total de 64.000 euros. En concreto, todo lo que superara el 10 por ciento de la declaración, y que podían destinar todas las comisiones en concepto de reparación por el año y medio que permanecieron almacenadas.

La Junta de Gobierno aprobará ahora un nuevo procedimiento para compensar ese pago, con lo que un gasto que podría suponer la ruina de las tres queda queda enjugado mediante otra subvención de carácter excepcional.

Según fuentes consultadas por Levante-EMV, se trata de una cuestión administrativa: el procedimiento obligaba primero a reclamar la devolución el dinero y después se llevaba a cabo la compensación. Y no falta el cruce de versiones: las comisiones aseguraron en su momento que no esperaban la exigencia del pago y desde el ayuntamiento se sostiene que eran conocedores de que era un dinero "de ida y vuelta". En cualquiera de los casos, esta nueva acción acabará con su particular zozobra.

Voluntad de la asamblea de presidentes

El pliego que se va a aprobar ahora responde "a cumplir con la voluntad expresada en la asamblea de presidentes de junio de 2020" de aplicar una excepción para destinar más de ese por ciento a las comisiones afectadas; esto es, Na Jordana, Cuba-Literato Azorín y Reino de València-Duque de Calabria. Hay que recordar, en ese sentido, que la junta de gobierno de primeros de mes conminaba a Na Jordana a reintegrar 42.313 euros, mientras que Cuba-Literato Azorín tenía que abonar 14.093 euros y Reino de València-Duque de Calabria, 9.775 euros.

El argumento legal para hacer esta excepción se basa en la Ley General de Subvenciones, donde se señala que se pueden conceder de carácter excepcional por "razones de interés público, social, económico o humanitario".

30 comisiones pendientes de justificar

Por contra, en la misma junta de gobierno se aprobará conceder un plazo de 15 días a una treintena de comisiones para que presenten los gastos que justifique la subvención a monumento de los dos ejercicios de pandemia. Esas comisiones aún no han presentado o alcanzado la justificación del dinero que se le entregó a cuenta y penden sobre ellos cantidades entre 28.222 y 95 euros.