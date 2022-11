La Sección Especial Infantil ha añadido una nueva pieza a su particiular puzzle con la presentación de una de sus grandes animadoras: Maestro Gozalbo-Conde Altea. Que, de la mano de Sergio Amar, presentará el proyecto "Blau", con argumento ecológico dedicado a la limpieza de los fondos marinos, la crítica al comportamiento de los humanos, el mar de plástico y todos aquello aspectos bajo ese hilo argumental, con el objetivo de instruir y mostrar a los más pequeños bajo el movimiento B23.

Para Sergio Amar será la tercera experiencia en la comisión y la décimoquinta en la categoría. Lleva ya otros tantos plantando de forma consecutiva con la caracterítica común de aparecer siempre en los puestos de honor. Tan sólo le falta "romper" con un primer premio que ha rondado en numerosas ocasiones, lastrado por la feroz competencia de la categoría y por no competir siempre en igualdad de condiciones económicas, pero con la característica común de hacer dejado obras que perduran en la memoria.

Seis años entre las más grandes

Para Maestro Gozalbo-Conde Altea, la incoporación a la Especial fue el último de los escalones dentro de su particular progresión. En 2011 subió por accidente de la Clasificación de Fallas a la Primera A y, lejos de adoptar una postura de "falla de transición", reforzó, apostó y se encaramó a una zona alta que, desde entonces, ya no ha abandonado. La infantil transitaba por la zona alta (Sección Segunda) pero su salto a la Especial no llegó hasta 2016, cuando echó el lazo definitivamente a un Ivan Tortajada por el que suspiraba todo el escalafón.

Desde entonces, MG44 ha sumado, con Tortajada, dos segundos y dos primeros y con Amar, dos terceros, sin bajarse, pues, del podio. Seis años entre las más grandes, que ahora serán ya siete.