El concejal del Grupo Municipal Vox, Vicente Montañez, ha conseguido el objetivo, refrendado con la celebración de la «apuntà» este fin de semana, de ser uno de los rectores de una comisión de falla de nueva creación. Así, la de Rafael Alberti-Serra Calderona, heredera geográficamente hablando de Nou Campanar (algunos antiguos miembros de la misma se han apuntado también a la misma) ha iniciado su andadura con la necesidad de, casi en tiempo récord (fueron autorizados en el mes de octubre), presentar contrato, falla y artista.

La de la Nova de Campanar es una historia rocambolesca, puesto que, tras varios años de intentos, fue autorizada para plantar en 2022 al cumplir ya todos los requisitos legales para ello. Para entonces, Montañez se había incorporado al proyecto de los promotores. Sin embargo, discrepancias entre las facciones por la acusación de «dominio de Vox» provocaron que no se cumplieran los trámites legales (como la presentación de censos) y la JCF ordenó la disolución de la misma.

Pero una cosa es disolver y otra es que la reorganización fuera posible fácilmente. Como quiera que los requisitos se cumplían (no ocupar vías rápidas, no invadir demarcación de otras comisiones, no impedir la salida de vados...), aquel que presentara nuevamente la documentación tendría, normalmente, el visto bueno. Finalmente, el grupo de Montañez presentó nuevamente los papeles y fue aprobada.

Aquel enfrentamiento intestino lo saldan ahora los «vencedores» en la web de la falla sin rencor: «El sueño comenzaba, pero pronto se desmoronaría ante la imposibilidad de llegar a materializar el proyecto por diferencias en la gestión entre los promotores iniciales y la nueva junta directiva. Esto imposibilitó cumplir con los plazos establecidos por JCF».

Reinventar la falla "postcovid"

El edil se presenta como vicepresidente y además materializa lo que ya soñaba hace un año: ver a su hija Mar como fallera mayor. Y su objetivo es «reinventar el concepto de la falla postcovid, alineada con los nuevos tiempos y que no deje a nadie atrás». Francisco Contelles es el presidente y ser fallero adulto lo que queda de ejercicio se hace con un pago único de 145 euros o con una alta y cuotas mensuales por 160.